Nicușor Dan: Există o stare de tensiune în societate

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi seara cum percepe starea de spririt a românilor.

Șeful statului a spus că lucurul cel mai important este că a scăzut puterea de cumpărare, a fost o inflație de 10%, ceea ce înseamnă că cumpărăm cu 10% mai puțin.

„Acesta e lucrul cel mai important pentru români, așa cum percep eu realitatea. Dincolo de asta, ca și media, în opinia publică lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate în România, comparat cu Uniunea Europeană. Și la întrebarea credeți că taxele din România, taxele pe proprietate din România, adică pe case, terenuri și mașini, taxele de proprietate din România sunt mai mari sau mai mici decât în Uniunea Europeană? Mulți, dacă nu mă înșel între 60-70%, spuneau că sunt mai mari. Și, în realitate, ele sunt chiar sensibil mai mici”, a declarat președintele la Digi24.

Nicușor Dan spune că există o stare de tensiune în societate și că imaginea despre funcționarea coaliției de guvernare nu este perfectă.

„Există o stare de tesiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci, cumva, pe anumite aspecte, cum este asta, funcționarea coaliției, cred că imaginea nu este perfectă”, a mai spus șeful statului.