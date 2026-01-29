Nicușor Dan, despre șefii serviciilor: Cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor

Șeful statului a fost întrebat joi seara, la Digi 24, despre numirea șefilor de servicii.

„Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Și eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Deci eu voi propune și Parlamentul va aproba, deci vom avea o discuție înainte”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre numele vehiculate în spațiul public.

„Legat de numele care au apărut în spațiul public să știți că mulți din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiți că numele lor au apărut pentru că sunt, să le spunem, prieteni de-ai lor din politică, care au făcut ca numele lor să apară și, cumva, prin asta șansele sau șansele cel puțin teoretice de numire să scadă”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat dacă vor fi oameni din afara partidelor, el a spus: „Da. Cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz trebuie să fie oameni echilibrați, pentru că sunt niște zone sensibile. Deci oameni echilibrați cu o maturitate umană, profesională, care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”.

Nicușor Dan a spus niciunul dintre partide, în mod oficial, „nu a emis nicio pretenție”, dar că i-au cerut, neoficial în discuții, nu nume, ci criterii.