Peste 50 de șefi de misiuni diplomatice au depășit durata mandatului de 4 ani. Explicațiile MAE privind deciziile de rechemare a ambasadorilor extraordinari și plenipotențiari

Oficialii diplomației române au transmis, marți, la solicitarea Mediafax, că în acest moment, 54 de ambasadori ai României sunt de mai mult de 4 ani în funcție.

Răspunsul a venit după ce, pe 17 februarie, reporterul Mediafax a întrebat oficialii MAE, după anunțul privind semnarea decretului de către Nicușor Dan, dacă Sorin-Dan Mihalache a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru la finalul mandatului uzual de 4 ani sau din alt motiv și dacă propunerea a fost inițiată de MAE, conform legii.

Reprezentanții MAE au confirmat că, potrivit dispozițiilor Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, ambasadorii extraordinari și plenipotențiari ai României sunt numiți prin decret al Președintelui României, la propunerea ministrului afacerilor externe.

„La acest moment, pentru 54 de ambasadori, șefi de misiuni diplomatice, durata mandatului de la preluare a împlinit 4 ani. Legislația privind Statutul corpului diplomatic și consular al României prevede o durată a misiunii permanente în străinătate de 4 ani, de regulă; subliniem însă că ambasadorii extraordinari și plenipotențiari ai României își exercită mandatul încredințat până la rechemarea lor în țară, tot prin decret al Președintelui României. Procedura de rechemare a unui ambasador se realizează în conformitate cu art. 91 alin. (2) din Constituția României, republicată, care prevede că «Președintele României, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României»”, a transmis, marți, Biroul de presă al MAE.

„O să avem schimbări importante în vara aceasta”

În acest context, oficialii MAE au reiterat că deciziile de rechemare sunt luate la termen.

„Așa cum a precizat public Președintele României, deciziile de rechemare a ambasadorilor extraordinari și plenipotențiari ai României se înscriu în realizarea uzuală a rotației șefilor misiunilor diplomatice ale României”, au comunicat oficialii MAE.

Președintele României, Nicușor Dan, detaliase pe 17 martie, în cadrul unui interviu acordat Radio România Actualități, după publicarea decretului, că va schimba o mare parte dintre ambasadorii români.

„O să avem schimbări importante în vara aceasta (…) Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări printre care și în capitale importante”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a explicat de ce va face atât de multe rechemări.

„Uzual, termenul este de patru ani, termenul este depășit de foarte mulți ambasadori”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, ambasadorilor li se reproșează că nu s-au implicat în aspectele economice.

„În linii mari, diplomația noastră este una profesionistă, însă a lipsit diplomația economică”, a declarat șeful statului pe 17 februarie.