Nicușor Dan a rechemat în țară un ambasador cu un trecut controversat

Anunțul a fost făcut de Administrația prezidențială.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru”, a transmis instituția.

Trecutul ambasadorului

Dan Mihalache și-a început cariera politică în anii 90. El a intrat în FSN și a fost consilier pentru premierii Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase. La sfârșitul anilor 2000 el s-a înscris în PNL. A fost consilierul lui Crin Antonescu și secretar în Guvernul Ponta. Atunci, s-a făcut remarcat pentru o declarație despre parteneriatul strategic România-SUA.

Ulterior, a fost numit de Klaus Iohannis șef al cancelariei prezidențiale. A fost acuzat că a adormit în timpul unei întâlniri oficiale pe care președintele o avea în Serbia, dar a negat acuzația. Iohannis l-a numit ambasador în Marea Britanie, poziție din care, în 2021, a fost mutat la Ambasada României din Cipru.