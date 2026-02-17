Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: „Am același tip de nemulțumiri pe care oamenii le au”

Președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut că are aceleași nemulțumiri ca opinia publică referitor la modul în care funcționează coaliția de guvernare.
Într-un interviu la Radio România Actualități, el a vorbit despre criticile reciproce dintre liderii partidelor și lipsa de consecvență în decizii.

Jurnalista a remarcat că opinia publică este nemulțumită de tergiversări în general, nu doar de cele legate de buget.

Întrebat despre această situație, președintele Dan a răspuns: „Bineînțeles, bineînțeles. Numai că asta este situația”.

„Și eu mi-aș dori ca liderii partidelor din coaliție să nu se critice, discuțiile să fie mai constructive, ce este stabilit, să rămână stabilit. Deci am același tip de nemulțumiri pe care oamenii le au”, a declarat șeful statului.

„Suntem mai bine decât ne-am fi așteptat”

Cu toate acestea, președintele a vorbit și despre o perspectivă mai optimistă. „Pe de altă parte, suntem mai bine decât ne-am fi așteptat să fie până la un an în urmă”, a declarat Dan.

El a enumerat realizările recente: „România își păstrează o direcție pro-occidentală, și-a redus deficitul. Nu mai există îngrijorare din partea și a investitorilor, și a agențiilor de rating ca România să fie retrogradată”.

Președintele Dan a menționat că „există un program SAFE care este consistent. S-au făcut niște progrese pe PNRR, s-au făcut mici progrese pe colectarea taxelor”.

„Deci trebuie să vedem și una și cealaltă din fețele realității”, a conchis Dan.

Solicitat să precizeze care vor fi punctele importante de discutat la întâlnirea de marți după-amiază, Nicușor Dan a spus că bugetul este unul dintre ele.

