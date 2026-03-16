Nicușor Dan: Neptun Deep va dubla producția de gaze a României

Șeful statului a precizat luni că a avut o discuție cu conducerea OMV Petrom despre evoluția proiectului. „Astăzi am discutat cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, și cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom, despre proiectul Neptun Deep”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

„Este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența noastră de importuri. Neptun Deep aproape va dubla producția de gaze a României și va contribui semnificativ la creșterea independenței energetice a țării”, a transmis președintele, subliniind importanța investiției.

Evaluarea pieței energetice

Nicușor Dan a precizat că discuțiile cu reprezentanții OMV Petrom au avut în vedere și evoluțiile recente de pe piața energetică, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Am discutat, desigur, și despre situația actuală a pieței energetice, chiar dacă întâlnirea fusese stabilită înainte de izbucnirea războiului din Iran. Reprezentanții OMV Petrom mi-au prezentat o informare detaliată despre evoluțiile pe termen scurt și mediu, precum și despre scenariile pe care le iau în calcul”.

România depinde de importurile de țiței

El a menționat că discuțiile au inclus și tema prețurilor la combustibili, precum și securitatea aprovizionării: „Am abordat și tema prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării. Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie”.

Potrivit lui Nicușor Dan, o eventuală închidere a strâmtorii Hormuz ar afecta statele dependente de importurile de petrol, inclusiv România: „Închiderea strâmtorii Hormuz creează dificultăți majore pentru toate statele importatoare de petrol și combustibili. România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern”.

Soluții pentru sectorul energetic

Președintele consideră esențiale pentru perioada următoare investițiile în energie și dialogul cu actorii din sectorul energetic: „Soluțiile pe termen scurt și mediu sunt continuarea investițiilor majore aflate în derulare și menținerea unui dialog deschis și constructiv cu cei mai importanți actori din sectorul energetic. Vom continua să monitorizăm situația și să acționăm pentru a proteja cetățenii și economia”.