Stenograme: „Să-l am pe Ciucu la mână și pe Bolojan, să vă rezolv pe voi”. Avocata PNL cerea bani pentru campania lui Ciucu și îi spunea omului de afaceri că „Ilie îi va rămâne dator moral profund”

DNA reține, în esență, acuzații de trafic de influență (și forme asociate) și descrie un mecanism în care suspecții ar fi pretins bani „lăsând să se creadă” că au influență asupra unor magistrați și asupra conducerii DNA, pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care denunțătorul avea calitatea de inculpat (unul la DNA, altul pe rolul Tribunalului București).

Investigația a pornit de la un denunț depus la 30.09.2025 de Tucan Jean-Paul, iar în dosar este folosit un investigator sub acoperire cu numele de cod MAJAR Bogdan Cristian.

„Nu e ca la Nicușor. Direct cu Ciucu!” — stenograme obținute de redacție pe surse: discuții despre finanțarea campaniei și „rezolvarea” a două dosare

Într-un pasaj din stenogramele obținute de Mediafax, Georgescu vorbește de finațarea campaniei candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

Stenograma obținută pe surse surprinde o discuție înregistrată ambiental (redată în referat ca „pasaje de interes”) în care Georgescu leagă explicit „rezolvările” ( n.r din dosare) de calendarul alegerilor și de implicarea în campania candidatului PNL.

Într-o declarație consemnată în referat, anchetatorii notează că Georgescu ar fi spus că se implică „destul de mult” în campania lui Ciucu, cu formula „să îl pun primar”, și că într-un scenariu de reușită l-ar avea „la mână pe CIUCU și BOLOJAN” pentru a-și achita „datoriile” față de denunțător.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Îți dai seama că eu sunt în depresie, dar nu mai contează asta. Eu încerc să o reglez acuma cu CIUCU s-o… să-l pun pe ăsta primar, că e aproape. Să-l am pe CIUCU la mână și pe BOLOJAN, să vă rezolv pe voi, să închid toate datoriile și să văd măi…

Într-un fragment din 21 noiembrie 2025, Georgescu întreabă tranșant: „Vreți să-l vedeți pe CIPRIAN în persoană, da sau nu?”. Când investigatorul revine la tema „treburii pentru care am vorbit”, Georgescu răspunde: „Nu pot până la alegeri. N-ai cum…” și condiționează: „…decât dacă mergeți cu mine de mână la CIUCU”.

În aceeași secvență, ea invocă faptul că ar exista deja un „OK” pentru sprijin și descrie condiția pe care ar fi pus-o candidatul, potrivit afirmațiilor din dialog: „singurul lucru… este să nu îi cereți… să iasă cu JEAN în campanie”, respectiv „să nu cereți afișare publică”.

Tot în stenograme apar discuții despre intervalul sumelor: „De la 100 de mii, până la un milion”, iar în alt pasaj se vorbește despre „un milion sau 300 de mii”, cu presiunea că „mai aveți o săptămână… se termină”.

„Mai avem două săptămâni” și „banii blocați la AEP”

Un alt pasaj redat în referat (și obținut pe surse de redacție) surprinde accentul pus pe finanțare și urgență: Georgescu spune că mai sunt „două săptămâni” și invocă lipsa de resurse: „orice bani ne ajută, că avem banii blocați la A.E.P.”.

În același dialog, ea afirmă că nu urmărește bani pentru sine: „nu vreau un leu din campania asta”, dar revine la ideea sprijinului financiar pentru a-l „pune primar” ( n.r pe Ciprian Ciucu) și previzează că Ilie Bolojan ar urma să „rămâne dator moral profund” omului de afaceri dacă acesta ar ajuta cu bani.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Așa! Nu vorbește cu mine, eu nu vreau să văd bani, nu mă interesează. Or contract, donație la trezorerie, ori CIUCU ori ILIE. Deci io doar vă fac legăturile, vă duceți. Dacă vreți garanții, io consider că ILIE îi va rămâne dator moral profund lu’ JEAN, pentru faza cu CIUCU și o să facă din… o să afle ILIE înainte să… cotizați. Și veți vorbi față în față. Nu știu cum îl băgam pe ILIE în… cum îl aducem.

EPPO și dosarul de la Tribunal, invocate ca motiv de „garanții”

În stenograme apare și motivul de prudență invocat de investigator: el spune că există un dosar „la Tribunalul București” făcut de „E.P.P.O.”, iar Georgescu minimizează relevanța, insistând pe miza funcției: „Vorbim de primaru’ capitalei… este al doilea om în stat”.

Stenogramele cu discuțiile

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Suntem umăr la umăr, mă, cu BĂLUȚĂ și vrem să-l batem. Și vreau să mă ajutați. N-avem bani! Sîntem terminați! Nu știu, cu contract de donație sau direct cu bani cash, direct la CIUCU. Da’ ajutați-ne în …[cuvânt obscen]… mea, c-avem șanse să punem primar. Mai sînt două săptămâni jumate. Și o ajutați practic pe BOLOJAN, că dacă pică bine cu CIUCU, HUBERT îl dă afară din partid. Îl trimite acasă. Și avem patru președinți de sectoare: 1, 2, 3, 4 și 5 care… 5-ul mai puțin, fac blat… cu BĂLUȚĂ, că învinge HUBERT. D-aia te-am chemat: să ne ajuți, că n-avem bani! Deloc, deloc, deloc, deloc! Și are șanse, e deja umăr la umăr cu… cu BĂLUȚĂ. E așa! Nu e în spate rău. Dar ăla are bannere. Romii nu mai vor să-mi vină. Cămătarii nu mai vor să-mi vină. Machedonii… Să mă ajute și JEAN, că JEAN poate, are relații, are putere: și cu telefoane, cu oameni de afaceri, să vorbească la relații și la prietenii lui din București. Că JEAN …[neinteligibil – vorbesc în același timp]…(…)

(…)

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …îi face contract legal, pă firma, ca să n-apară el. Cu problema să apară el! Că CIUCU n-o să apară, e d-astea. … Şi atât! Mie acuma mi-e frică c-am greșit-o. Şi un milion, și vă duceți …[cuvânt obscen]… mea, și stați la masă cu el. Nu e ca la NICUȘOR. Direct cu CIUCU! E altă…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Îhî…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Şi atunci am zis, bă, în ăsta, când aveți dooj de mii, treij de mii, o sută de mii şi nu ştiți ce să faceți cu ei, mai bine îi băgați la el.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: (…) No, el n-o să semneze nimic niciodată!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Normal! Şi de asta mi-e frică. Acuma el e într-o situație de campanie şi o să îi ia, dar eu vreau să fac un well… o înțelegere așa. Şi asta… (…) Şi eu am zis că e bine. Şi nu îi dați lui CIUCU banii fără să înțelegeți ce înseamnă banii. Că banii la campanie înseamnă că iei niște… ă… niște A3-uri, niște A4-uri, niște flyere, chestii. Trebuie să vă faceți o înțelegere cu el, ori el are omul său, vă poate ajuta, adică… să vedeți. Că voi doar dați bani și… Eu nu… eu asta nu vreau! Că așa i-a dat și JEAN la NICUȘOR.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Da!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Şi nu a văzut nimic. Şi a fost o campanie …[cuvânt obscen]… mea. Şi nu v-ați scos nimic. Şi a venit… (…) așa că voi trebuie să vă asigurați că banii ăștia se duc unde trebuie.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Păi, când ai încredere în… (…) omul ăla, îi dai banii ăia.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Păi nu e vorba de încredere. CIUCU are șanse. BĂLUȚĂ are buget nelimitat. BĂLUȚĂ… ăștia au… nu știu. Noi mai avem două săptămâni. Banii sunt blocați la A.E.P. Nici n-am fost pregătiți, n-am fost finanțați. Atâta de prost a fost. De ce, păi, eu aș sta la masă cu ăsta. Eu vreau! Și aicea a fost greșeala mea! Mie mi se pare un… eu mă înțeleg cu el. (… ) Știți ce? Pe CIUCU ăsta îl subestimează. (…) Și asta mi-a și spus. Că … a obosit. (…) Și aicea e problema. Deci, ori i se arată lui CIUCU că are suport, ori el … e …

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: (…) Voi văd că în… pe care o duceți voi, duceți doar pe vorbe. Voi … nu… nu … și el? Ce face el?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: El face, el face, dar …[cuvânt obscen]… mea. Păi, e greu. Știți că nu mai are nici măcar suportul partidului, pentru că… …[neinteligibil]… ne-am certat. Deci trebuie să-l ajutați. Adică … n-am mai avut bani. Eu i-am promis bani lui CIUCU că voi îl ajutați. Am zis că voi îl ajutați. Și voi nu îl ajutați. Dacă voi nu îl ajutați și nu mai am … bani și nu îl ajut, i-am promis …

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: De ce i-ai promis? Tu când știi că n-ai bani, de ce îi promiți …[cuvânt obscen]… mea? Eu asta nu înțeleg.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Păi, eu… uitați: eu v-am promis vouă de ăștia … voastră. Și voi nu ați livrat! Acuma mi se pare că ă… e legitim să și promit și să forțez. Ca să încerc. Pentru că eu v-am spus. Dacă eu nu livrez, eu sunt … Și atunci i-am spus…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Ce să livrezi? (…) Ce să livrezi? Tu n-ai semnat un contract.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Nu eu. Păi tocmai că de aia v-am spus că nu semnez contract. Și mai ales când eu am văzut cu ochii mei și m-am dus la CIUCU și i-am cerut o listă cu nume și mi-a zis: „Bă, listele astea se fac cu partidul!”.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Îhî…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: „Bă, de unde să… eu nu am partid. Eu nu am! Eu sunt singur.”.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: (…) Mda, hai să vă zic o chestie, dacă… dacă… dacă e vorba, nu-i problemă. Eu-s om deschis. (…) Da’ mie, ca om de afaceri, nu mi-a cerut niciodată nimeni un contract.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Păi asta-i problema.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Pentru faptul că mă ajută, să zic. Eu, dacă… dacă eu îi dau lui CIUCU o sumă, da? Bănuiesc că trebuie să o am și eu într-un… într-o evidență pentru că poate… (…) Eu v-am ajutat pentru că v-am plăcut. În momentul în care ați ieșit și v-ați… (…) încrezut… (…) v-ați dus într-o zonă dintr-asta… Eu v-am ajutat. (…) dar eu nu mă ascund. Eu, pe mine nu mă interesează că pe mine mă cercetează. (…) Eu vreau să știu că îmi rezolv treaba.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: (…) Nu. Voi o rezolvați. Dar nu acum. Deci… noi ne-am înțeles acum că voi îl ajutați pe CIUCU.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Îhî.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Corect? Și banii se duc în campanie, ci nu la el. Și el vă ajută … (…) după ce iasă și după ce câștigă. (…) (…) Noi ne-am înțeles așa, că el vă ajută. Și… eu am vorbit cu el și el a zis: „O.K.”. Dar eu vreau să văd! Și am nevoie de… de un prim contact.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Da.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Și am nevoie să văd un contact de … (…) Și întâlnirea aia. Și vreau să văd un plan. Deci CIUCU, ca să câștige… Şi de asta îl vreau. CIUCU trebuie să facă ceva. El a zis: „Nu vreau cu oamenii ăștia. Eu nu îi cunosc”. Păi voi v-ați dus la el săptămâna trecută, v-ați întâlnit cu el. Și el îmi spune: „Nu îi cunosc”. Păi… (…) Când vă vedeți cu el și stați la masă, (…) spuneți: „Bă, vrem să te ajutăm. Ne ajuți?”. (…) Și îi spuneți: „Ce ai de gând să faci cu banii ăștia?”. (…) Asta eu vreau. Și asta a fost greșeala mea că nu am cerut de la început. Și aicea m-am trezit că… (…) (…) că nu știu ce fac. Păi, tu îți dai seama, voi stați la masă cu ăla. (…) Și când vă cer o listă cu oameni, voi nu îmi dați. (…) Păi, ce să fac? (…) Eu fac un tabel. (…) Eu fac un tabel cu oamenii care au contribuit. Atât. Niciunul nu a zis suma. Dar voi nu mi-ați dat nimic. (…) Eu trebuie să am și eu evidența. (…) Eu trebuie să mă protejez.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Eu nu vreau să mă protejez. Eu vreau să mă rezolv.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: (…) Eu vreau să îl scoatem primar. Dacă îl scoatem primar, după aia vedeți. (…) Și oricum, voi nu riscați foarte mult. Voi riscați 300.000… 400.000. Dacă nu îl scoateți, da, ați pierdut. (…) Dar dacă îl scoateți, după aia… (…) … cu terminalul. (…) Deci nu pierdeți. E o investiție.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: (…) Mda.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Și am spus: „Bă, dacă… dacă îl scoateți primar, (…) vă scoate ăsta. Că e nebun.”. Și mi se pare o oportunitate. Asta a fost. Dar mi se pare o oportunitate ieftină. Și… (…) (…) eu cred că CIUCU o să fie al doilea om, nu fiți pro… Băi, io v-am dat o oportunitate ieftină!

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Pentru orice îmi scrii la orice oră din zi și din noapte.(…)

„Cu CIUCU sunt direct”, „îi închide toate dosarele”

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Bun! Păi, atuncea…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: CIPRIAN nu-i pregătit pentru lupta asta.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu e.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: E ceva rău cu el. E… Nu știe. L-au aruncat în față.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: L-am văzut. E copil așa, e…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mi-a dat O.K.-ul pentru JEAN. Singurul lucru care îl roagă pe JEAN, e să înțeleagă JEAN… îl primește, bă, dar nu poa’ să iasă cu el în față.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu ieșim, da’ nu vrea JEAN să iasă.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Îi garantează că îi închide toate dosarele, dar nu, să nu-l pună să iasă cu el în poze.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi, asta e, să…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Îi garantează tot, dar să nu-l pună să iasă cu el în poze. Păi… deci, mi-a dat O.K.-u’ să facem orice. Și ieri dacă te duceai, îi primeai de la el O.K.-u’.

(…)

(…)GEORGESCU ADRIANA: […] În 6 luni trebuie să mi-l scoți pe CIPRIAN. Și îmi spui cât a costat, ca la Constanța, că vezi pe la Constanța JEAN nu a vorbit cu nimeni, n-am văzut…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Știm noi foarte bine toate astea.

GEORGESCU ADRIANA: Și la final m-a costat 250.000. Pune-n …[cuvânt obscen]… poți să dai 10.000, 1 milion sau 300.000. Scot unii primar da, dar nu, nu exagerat.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu…

GEORGESCU ADRIANA: Simte și el!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Eh…

GEORGESCU ADRIANA: Vreau să-l văd primar, știu că n-are bani și știu că… deci… noi ne batem așa, cu BĂLUȚĂ, cu PIEDONE care au bani…

(…)

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, care campanie, mă? Că mai aveți o săptămână,mă. Se termină.

(…)