STENOGRAME | Dragoș Sprînceană, milionar româno-american din partidul lui Trump, menționat în dosarul Adrianei Georgescu, avocata arestată pentru trafic de influență

MEDIAFAX a obținut în exclusivitate, pe surse, fragmente din stenograme din dosarul în care avocata Georgescu Adriana-Mihaela, între timp suspendată din PNL Sector 1, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Adriana Georgescu și un bărbat care susținea că este general SIE sunt acuzați de procurorii DNA că i-au cerut unui om de afaceri mită de până la un milion de euro și i-au promis în schimb că vor interveni pe lângă oameni infuenți pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat. În dosar apar însă și detalii din campania electorală pentru București.

Dosarul pictează tabloul unui trafic de influență sistemic, unde dosarele penale și funcțiile în companii naționale strategice (CN APM SA) erau tratate ca mărfuri de schimb. În timp ce Dragoș Sprînceană (membru al partidului Republican american) apare în interceptări ca „soluția safe” datorită conexiunilor sale externe, procurorii au reușit să documenteze fluxul banilor prin tehnici de supraveghere avansate.

Pe 4 noiembrie 2025, Jean-Paul Tucan a anunțat procurorii că a discutat pe WhatsApp cu Adriana Georgescu despre o întâlnire programată pentru 5 noiembrie, care urma să aibă loc „la gară”.

În aceeași zi, o convorbire telefonică dintre investigatorul Bogdan Cristian Majar și Georgescu a fost înregistrată. Adriana Georgescu a precizat că întâlnirea urma să aibă loc fără o oră fixă, din cauza programului imprevizibil al lui Sprînceană și a insistat inițial ca Tucan să participe, considerând prezența lui importantă din punct de vedere al „protocolului”.

Ea i-a explicat investigatorului că Dragoș Sprînceană nu îi cunoaște și că acesta trebuie să se prezinte „oficial”, bine pregătit, cu informații despre companie, activitate, cifră de afaceri și planuri de viitor, pentru a-i câștiga încrederea.

Georgescu a arătat că discuția despre eventuala angajare a unei persoane la CN APM CT SA este secundară, accentul fiind pus pe relația de business și pe obținerea sprijinului lui Sprinceană, inclusiv prin atragerea unor investitori.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: „Dacă ăla, șefu’ portului, (…neinteligibil…) încă de GRINDEANU, de acolo, și GRINDEANU încă mai (…neinteligibil…) pentru că GRINDEANU, din Turu’ 1, l-a votat pe NICUȘOR. L-a trădat picioru’ acum, pentru că a vrut președinte. Noi doi am mers în paralel cu ăștia, și am mers și în mizeria asta de GRINDEANU, d-aia nu putem să scăpăm de el, dar am un priete…am un prieten bun care l-a…e foarte apropiat de Ministru.”

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Dacă ăla, șeful portului, încă e ținut de GRINDEANU… și GRINDEANU încă mai are putere pentru că, din Turul 1, l-a votat pe NICUȘOR. L-a trădat partidul acum, pentru că a vrut președinte. Noi doi am mers în paralel cu ăștia, am mers și în mizeria asta de GRINDEANU, de-aia nu putem să scăpăm de el. Dar am un prieten bun care e foarte apropiat de Ministru.

TUCAN JEAN-PAUL: De ăsta, actualul? Cum îl cheamă?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu-mi place locația asta deloc, să știi! (referindu-se la locul întâlnirii)

TUCAN JEAN-PAUL: De ce? Am găsit-o ieri, fata mea, n-are nicio legătură.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu, nu! Aici să facem discuția asta… SPRÎNCEANĂ îl cheamă… DRAGOȘ.

TUCAN JEAN-PAUL: SPRÎNCEANĂ DRAGOȘ? Aaaa, ăla? Nu am nicio bază în ăla!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Băi, răspunde CĂTĂLIN (ministrul) la DRAGOȘ, ce mai vrei? Pe tine te interesează unul la care ministrul să facă „Să trăiți!”. Ce mai vrei altceva? E prieten cu ministrul!

TUCAN JEAN-PAUL: Da? Și ce face, „bara-bara” cu el? Bani? Care CĂTĂLIN? Ăsta din America zici tu?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da, dar vine des, e pe aici. Uite, l-a ajutat pe GABI STANCIU cu ALSTOM. Îl executa METROREX-ul, îi blocau scrisoarea de garanție de 10 milioane de euro. Eu am vorbit cu NICUȘOR și cu BOLOJAN, dar l-a dus SPRÎNCEANĂ la CĂTĂLIN, și CĂTĂLIN face bara-bara cu SPRÎNCEANĂ.

TUCAN JEAN-PAUL: Și ce a făcut ăsta pe lângă ministru? Ce i-a rezolvat?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Vrei să te vezi cu DRAGOȘ? Eu știu om rezolvat de SPRÎNCEANĂ cu situații mai grele ca ale tale. ALSTOM este cel mai puternic constructor pe parte feroviară. Eu vorbisem cu NICUȘOR și cu BOLOJAN, dar m-au sunat târziu, când scrisoarea de 10 milioane de euro era deja în executare la METROREX. Când m-am dus să mă văd cu GABI… îl știu de 10 ani… (dialogul se întrerupe).

Omul de afaceri s-a arătat interesat să intervină

Din stenograma întâlnirii din 5 noiembrie 2025 reiese că Sprînceană s-a arătat dispus să ajute și a invocat o așa-zisă relație sa de prietenie cu ex-ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Investigatorul i-a explicat că actualul director al Operațiunilor Portuare, numit politic și asociat PSD, le blochează proiectele din port și că scopul este înlocuirea acestuia cu „băiatul lor”. De asemenea, acesta a cerut ca discuțiile să aibă loc întotdeauna față în față, nu prin alte mijloace de comunicare.

Sprînceană a cerut explicit numele actualului director și CV-ul candidatului propus, punând problema influenței politice și a intereselor de partid, recunoscând că, de regulă, astfel de funcții se ocupă pe filieră politică. Deși a arătat rezerve că partidul ar putea prefera „un om de-al lor”, a acceptat să întrebe și să analizeze situația.

Discuția a inclus și detalii despre investițiile lui Jean-Paul Tucan în Portul Constanța, despre proiectul terminalului privat și despre problemele penale avute anterior, Sprînceană încercând să înțeleagă dacă dificultățile provin de la nivel politic sau local.

După întâlnire, s-a stabilit ca legătura să continue pe WhatsApp, iar investigatorul să îi trimită lui Sprînceană denumirea funcției vacante de director al Direcției Operațiuni Portuare din cadrul CN APM Constanța și CV-ul persoanei pe care Tucan dorea să o promoveze.

Înainte de a se încheia întâlnirea, cei doi stabilesc concluziile și cum vor acționa pe viitor, SPRÎNCEANĂ DRAGOȘ afirmând: ”(…) trebuie să vorbesc cu…să…să fac întâlnirea…de asta, când el mi-a zis că nu poate săptămâna asta…da’ i-am dat mesaj lu’ ROMCEANU și l-am întrebat dacă e în România (…neinteligibil…) el îmi e foarte, foarte bun prieten și să întreb…să vorbesc cu el direct. Dar mă duc să mă văd cu GRINDEANU…(…)”

În esență, totalul discuțiilor redate în dosar confirmă intenția lui Sprînceană de a interveni pe lângă persoane cu influență politică pentru a sprijini numirea dorită de Jean Paul Tucan într-o funcție importantă din Portul Constanța.

Conform procesului verbal încheiat la data de 06.11.2025, investigatorul BOGDAN CRISTIAN MAJAR a informat organele de urmărire penală din cadrul Direcției Naționale Anticorupție cu privire la faptul că, în cursul zilei de 05.11.2025, între el și DRAGOȘ SPRÎNCEANĂ a existat un schimb de mesaje text, prin intermediul aplicației Whatsapp, prin intermediul acestor mesaje fiind stabilite, de către numitul Dragoș Sprînceană, locul și ora întâlnirii, respectiv restaurantul Oliveto – Voluntari, ora 07:30 pm (19:30). În urma aceste întâlniri, a avut loc un schimb de mesaje între el și cea care le-a aranjat înțâlnirea, avocata Adriana Georgescu.

(…) GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Unde v-ați văzut?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: În Pipera, la o cârciumă mișto.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Așa, și…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Cum ți-am zis, că e coadă ca la Mc?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Bă!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Bă, ți-am zis că e ca la Mc?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu te credeam! Nu te credeam! Pe bune!

(MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Ce firmă, mă? Că mi-a zis direct: ”Bă, cu ce vă ajut?”(…)

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Că mi-a zis că vorbește cu …

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Cătălin!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Cu ministru!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu! Care Cătălin?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Cum îl cheamă pe ministru? Nu îl cheamă Cătălin?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu, mă ! Pe ministrul transporturilor!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da! Cum îl cheamă p-ăla?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Ciprian!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA : A! Doamne! Da! Ciprian! P… (cuvânt obscen)…mea!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Cătălin e la…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ciprian, mă! Da! Da!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Așa! Mi-a arătat că vorbise pe whatsapp…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și de la PSD …[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: …vorbise pe whatsapp azi cu el.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: E prietenul lui, măi! Eu știu …[neinteligibil]… că i-am zis lui Jean. Deci s-a dus… a venit de acolo din SUA… s-a dus cu Stan …. Gabi Stanciu, că-i executase METROREXU` scrisoarea de garanție, s-a dus la Ciprian și l-a rezolvat. Hai, zi cum a …[neinteligibil]… (…)

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Mă interesează postul de director operațiuni portuare. Ăla!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …[neinteligibil]… era ceva și cu să vă dea dea drumu’, mă, la business! Că voi sunteți blocați, mie mi-a zis JEAN că nu operați.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi am vorbit după aceea… să facem cu el și motorină, și bitum, și petrol…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Cu Dragoș?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: A, bine! Asta știam că după aia faceți business… Nu asta i-am cerut lui. Eu i-am c erut lui să începeți să colaborați, să faceți lucruri împreună, să îmi aducă un investitor pentru voi să vă resusciteze, că nu mai aveți bani, în p…(cuvânt obscen) mea… și că sunteți un operator, un… un agent comercial bun, pe care eu vreau să mi-l resusciteze, să îmi aducă un american, să bage bani în voi.

(…)

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Zi, și cum a fost? S-a dus el la Ciprian?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Așa! Nu! Nu s-a dus! Nu! I-am dat CV-ul. I-am dat CV-ul băiatului…așa…și o să se ducă să vorbească, dar nu are timp mâine. Se întoarce peste două săptămâni.

(…)

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu ți-am zis… pentru că el… Băi, ți-am zis, d… le rezolvă-n …(cuvânt obscen)…mea! Bă, le-am văzut rezolvate. Ce face, unde se duce, cum face, da` le rezolvă! (neinteligibil)

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Bun! Deci, dacă nu reușește să se ducă mâine la Ciprian, se duce când se întoarce, peste două săptămâni. E O.K., e O.K.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da, eu cred că deja i-a zis!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Și eu cred.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu cred că ori ei, ori C.I.A.-ul sau F.B.I.-ul și oricum lui DRAGOȘ nu-i e frică de corupție, …[cuvânt obscen]… mea, se urcă-n avion, pleacă, il sug ăia de …[cuvânt obscen]…

(…)

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Asta mi-a zis și el. Mi-a zis: Spune-i lui JEAN, să nu-i fie frică cu mine! Că pe mine nu… eu n-am nimic în România, n-am business, n-am alea, dacă e am tăiat-o!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Aaa, da…păi asta e! Păi de aia vi l-am băgat pe ăsta-n joacă!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Ideea este că încă n-am…, n-am stabilit. …[neinteligibil, vorbește în șoaptă]…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și? Dar nu cred că face fără bani, ascultă-mă!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: (neinteligibil)

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: L-ai citit, nu?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da! 100%, păi nu…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …[neinteligibil, vorbește în șoaptă]…tot pe ăia.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: 100%. Păi, stai puțin!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Face bani! Plus că-i place de mine. Ați avut noroc că plânge după curul meu!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Vezi că… vezi că i-am zis! Vezi că i-am zis! Zic: „Uite, te pupa…”.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ce …[cuvânt obscen]…mea să-i fac?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Și…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și am că l-am folosit pe prost, l-am manipulat pe tâmpit, că nu mai am cu cine. Deci nu era altă soluție. Cine vă scotea, mă, din căcat?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu… asta…ăă…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu se bagă …[neinteligibil, vorbește în șoaptă]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Pe partea asta, asta vreau să zic, o tranșăm direct cu el? Pe partea asta…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: O să vorbesc cu el, nu cred că-i e frică, lui nu-i e frică de nimeni…[neinteligibil, vorbește în șoaptă]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu, nu-i e frică de noi că n-are de ce!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi cel mai bun prieten al lui, cu care a dormit în pat, e patronul de la „Puerto” de aici. Bun… dacă vrei mâine, mă duc să…[neinteligibil, vorbește în șoaptă]…, ne vedem acolo și vorbești cu el.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Dar ce rost mai are, deocamdată n-are niciun rost.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …[neinteligibil, vorbește în șoaptă] altu-n (cuvânt obscen) mea (neinteligibil) să știe cât mai mulți!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi, nu! Nu!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: (neinteligibil) că-i e frică. Dacă vrei, vin și eu cu voi când îi duceți banii, în (cuvânt obscen) mea! …Dar nu cred, că nu-i e frică lu` DRAGO…[neinteligibil, vorbește în șoaptă]…o sută de mii (neinteligibil)

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Deci… Eu… eu într-un fel sau altul, i-am…i-am zis că noi stăm în carapace. Și mi-a zis: „Bă, nu vă fie frică cu mine!”

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mm… da, păi asta ți-am spus, că eu m-am gândit, (neinteligibil) politician, îs legată de NICUȘOR, de ILIE, ILIE (folosește cuvânt obscen) mea, de LUDOVIC, că azi mi l-a luat și pe LUDOVIC, băga-mi-aș …[cuvânt obscen]…Deci io-s agățată cu ei. Voi…na, să-mi bag …[cuvânt obscen]…, voi sunteți așa, iar ăsta-i ditamai mastodontul și-i sug ăștia…[cuvânt obscen]…

(…)MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Deci, rămâne de stabilit dac-o tranșăm direct cu el sau prin tine, dar asta vedem!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mai bine nu mă băgați! Pentru că tu ești business…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA:…el e business. …[cuvânt obscen]… mea, dacă vă e frică, mă bag, doar ca să vă simțiți confortabil. Dar, dacă tu te-ai simțit bine-n prezența lui…

(…)

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Bun! Atunci, noi rămâne să le-nchidem doar pe alea cu alea două dosare. A lu’ JEAN.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: A, nu! O băgăm și pe-asta dacă nu reușiți p-aia!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Cum?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: O băgați și pe asta…[neinteligibil, vorbește în șoaptă]…să vedem, să fac, termin și cu asta…mă scade și pe mine și cu asta (neinteligibil) rezolvat (neinteligibil). Ce faceți? Cam cât se dă (neinteligibil) Deci, fii atent! Io… să aflați măcar orientativ cât e suma la numire de director, să întrebați pe CIPRIAN și pe DRAGOȘ. Neapărat! DRAGOȘ vrea și el.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu l-am văzut, e milog. Eu l-am văzut…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Stai puțin! NU….Scuză-mă! Nu e milog, omu’ își face treaba!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu e milog, nu e milog! Iartă-mă! Îi place banu’.

(…) GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu am o relație cu el, dar nu l-am prins în țară, eu l-am prins la business. Și i-au căzut…[cuvânt obscen]… lui DRAGOȘ.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da. Deci…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Că el a crezut că eu…mai multe…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu, nici nu…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: La cea mai grea masă de business eram eu…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Șșșt… mai încet!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Bă, s-a căcat pe el cât de puternică sunt! Bă, s-a căcat pe el. El n-a crezut…

(…) MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Deci zici că dacă este să te scădem și cu asta, da?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Dacă puteți să mă scădeți după ce… mi-e să nu mă (neinteligibil) tineți cont de asta.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Bun!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Că n-am făcut degeaba. (neinteligibil) DRAGOȘ, în (folosește cuvânt obscen) mea, puterea. N-ai văzut că (neinteligibil, vorbește în șoaptă)

(…)

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și după aia nu l-a mai adus. Da, pentru că eu am negociat cu el. Cu …[neinteligibil]… eu am negociat …[neinteligibil-vorbesc în șoaptă]… pentru el.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Din campanie! …[neinteligibil]… l-a chemat pentru mine! Și nici măcar nu s-a dus, a zis că nu-i în țară. …[neinteligibil-vorbesc în șoaptă]… că io i-am făcut întâlnire cu PREDOIU între turul 1 și turul 2. Adică îi făceam (folosește cuvânt obscen) lu` DRAGOȘ mari. Intra direct la NICUȘOR. Bun, n-a venit. A zis că-mi trimite …[neinteligibil] hârtie… s-a făcut (neinteligibil) n-are nicio hârtie.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: …[râde]…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Bă, tu înțelegi că nu m-a luat în serios?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Mare greșeală!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …[neinteligibil]… PREDOIU era președinte de partid. Și șeful campaniei și trebuia să vină să negocieze, că dacă el apărea atunci în sediul de partid, el azi era consilier prezidențial sau avea direct relația TRUMP…[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Eu cred …[neinteligibil]…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Boul n-a venit.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Cred că l-a tras și relația cu CIOLACU.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Băi, îl spălasem de asta, du-te dracu’! …[neinteligibil]… pentru el.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Serios?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da. Îți dai seama ce am făcut pentru ăsta? Prostul ăsta…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu am fost …[neinteligibil]… între relația cu …[neinteligibil-vorbesc în șoaptă]… și am garantat în fața P.N.L.-ului pentru el și boul n-a venit la întâlnire, că l-a așteptat PREDOIU, că dacă el venea în campanie sau între tururi, el azi era numit oficial de NICUȘOR DAN sau de la BOLOJAN. De la BOLOJAN. Era mai puternic decât NICUȘOR …[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și prostu’ n-a venit, a zis că …[neinteligibil]… hârtie și …[neinteligibil]… …[cuvânt obscen]… mea de aicea, stăm în hârtie? …[neinteligibil]… Că el n-are calitate oficială …[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: …[neinteligibil]… e mai bine.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …[neinteligibil-vorbesc în șoaptă]… că dacă îți voiam puterea …[neinteligibil]… și bani, trebuia să fie oficial. Bine, e bine și așa că faceți bani, în (folosește cuvânt obscen) mea…[neinteligibil]… în funcție de asta …[neinteligibil-vorbesc în șoaptă]… Știi? Eu i-am creat tot …[neinteligibil]… structura să aibă și pe ăsta îl țin eu în mână eu îl ga… Eu l-am garantat. Eu l-am garantat. Și a făcut o …[cuvânt obscen]…! Acuma, nici că-l mai …[neinteligibil]… și facem 3 căcați. Putea să facă mult, mă! El putea să facă relația președinte-președinte! Tu înțelegi ce făcea… …[neinteligibil]…

(…) GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și vezi că DRAGOȘ are complexul că-i mai… Că-i mai mic, decâ… Ăsta, DRAGOȘ, are complexul că-i mai mic decât JEAN…la bani. Că DRAGOȘ a plecat în curul gol din România, stai …[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi, m-a… M-a întrebat cam câți bani… „Pe ce bani stați?”, zic „Bă, stăm pe vreo 30 de milioane.”, „Aoleu!”.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …[neinteligibil-vorbesc în șoaptă]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Multă.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Are, mă, 300, știu. Păi dacă el nici… El nici lângă TRUMP n-are cât voi. …[neinteligibil-vorbesc în șoaptă]…Ei, de asta mi-a fost frică, că JEAN îl…[cuvânt obscen]… Asta mi-a fost teamă, de aia ți-am și spus „Du-te în …[cuvânt obscen]… mea, că ăsta …[neinteligibil]… pentru că ăsta știe …[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Că ăsta a plecat …[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Și …[neinteligibil]… cine …[neinteligibil]…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: [neinteligibil]… A făcut tot ce …[cuvânt obscen]… mea, a făcut în SUA și tot… (neinteligibil, râde)

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: O.K.!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Bun! Vezi (neinteligibil) să mi dai să plec și eu în Italia.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi, eu de aia zic, hai s-o… Hai să (neinteligibil) Adică mâine.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da! Da! Da, cât vreți voi, nu…Că plec și eu …[neinteligibil]… Dar ce faceți cu CIPRIAN? Mă ajutați? Cu contract sau…[neinteligibil]…

(…) GEORGESCU ADRIANA MIHAELA : …[neinteligibil]…sunt recunoscute de președinte și de ce a făcut în campanie, că dacă am pus mâna pe voi oficial, în fața tuturor politicienilor, nu tre` să garantați sume sume, cum au făcut ăia cu donații cu …[cuvânt obscen]… mea…[neinteligibil]…de urla la televizor aia, a adunat 30.000 mii… eu am, deci este închis!…Voi ce mai aveţi? Ceva, nu mai aveţi nimic acum? Mă, stai puţin. Deci, întâlnirea asta că… pentru ce a avut scop? Cu… Ca să mergeţi la CIPRIAN, nu?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Cu… cu DRAGOŞ.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da’… ce i-ai cerut de la CIPRIAN?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Ca să mi-l pună pe ăla director în Port.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Aa! Bine. Da’ nu i-ai cerut… A, deci, nu-i… Cu activitatea, aţi început să aveţi, că eraţi blocaţi, că tu m-ai rugat că nu mai mergeți.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi, ăla ne bloca. Dacă vrea să ne pună …[neinteligibil]… Deci, ăla ne blochează. Ai înţeles?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Aa!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Şi, acum, dacă ne pune pe funcţie e gata!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Şi a zis DRAGOŞ că poate?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Aşa a zis că da.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ce îmi dați mie la numirea asta este cadou!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Ce?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Deci, la numirea asta partea mea nu există. E cadou …[neinteligibil]…rezolvați, în …[cuvânt obscen]… mea, cu DRAGOŞ şi cu CIPRIAN.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: O.K.!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Să fie ei mulţumiţi, pentru că…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Atuncea, hai să ne închidem cu ălea două!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Pentru că CIPRIAN… e ministru! Şi o să rămână acolo şi o să fie nevoie de voi, că să aveţi cu ministru în funcţie, să vă protejeze, să vă… să simtă şi el… Adică… Eu aşa o văd. DRAGOŞ e bine, că, …[cuvânt obscen]…, ce faceţi, dracu’, cu… PETROM, ce …[cuvânt obscen]… mea faceţi, nu mă interesează. Cadou de la mine …[neinteligibil]… este că mie nu-mi trebuie nimic. Faceţi în …[cuvânt obscen]… mea ce faceţi, da’ să-ţi pună directoru’ măcar… (neinteligibil) achiți faţă de ăştia doi.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Aa! Da! Da, da, da!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ăştia-s băieţi finuţi.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Deci, nici… Nici nu sunt… Deci, nu.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Câți? Nu ştiu.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: …[neinteligibil]…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Te interesezi. Vreau să te interesezi cât e în piaţă…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Îhm!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Să daţi preţu’ real. Încearcă că trebuie să afli.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Din ce ştiu eu… Din ce ştiu eu, da’ nu sunt 100% sigur …[neinteligibil]… e 50 de mii!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Din ce ştiu, da’ nu sunt sigur.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Asta-i simplu. Cel mai bine să vorbeşti cu DRAGOŞ direct. Că are habar. Dacă ţi-i frică de DRAGOŞ, de bani vin eu. Da’ nu cred că tu ai cu ăştia ceva.

(…)

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da, mă, gata! Hai să închidem… Hai să închidem cu alea două şi ca să ştim…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi… cu ălea sunteţi închişi, da’ vreau şi eu bani de Italia.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Deci, pentru ălea două au fost ăia 5 mii şi atât?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da, nu mai vreau.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da’ i-am spus de la început că nu vreau mai mult. Despre asta…[neinteligibil]… campania… Fără 50 de mii, ăia sunt tâmpiţi.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu am cerut foarte puţin. …[neinteligibil]… Deci, nu pentru mine. Tu ai văzut cât a cerut ăla care l-a adus pe… Păi… ăla-i un milion jumate …[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Eu de aia te-am întrebat, că…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu vreau mai mult, că şi aşa, încă …[neinteligibil]… Deci, hai să-ţi spun: oficial, eu nu mai trebuia să cer niciun ban. Oficial noi trebuia să fim nişte oameni oneşti faţă de voi şi să vă scoatem din probleme fără să vă mai cerem niciun ban. Da’ am avut eu nevoie de bani, sunt eu în căcat şi am zis: „Bă, dă şi mie ceva să ies din căcat şi aia e.”.

(…) GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: O să aveţi nevoie în continuare, să ştii. Şi eu nu am vrut tarife mari, de ce? Pentru că nu …[neinteligibil]…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Eu asta… Eu asta am vorbit cu JEAN. Şi JEAN a spus: „Băi, vezi că vor să te …[neinteligibil]… pentru astea două sunt 5 mii. Să nu fie nemulţumite, să ne spună …[neinteligibil]… să închidem pe ăia.”. Adică, frate, frate, da’ brânza e pe bani.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da. Fii atent. Ascultă-mă, a fost 5 mii şi aşa… atât am cerut eu. Da’ ţi-am zis că mâine plec în Italia şi mai vreau şi eu încă …[neinteligibil]… (…)