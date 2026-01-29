Stenograme: „E soarta lui BOLOJAN în joc”. Lupta din PNL dintre Ilie Bolojan și Hubert Thuma descrisă în interceptările din dosarul avocatei PNL

Avocata, membră PNL până ieri, încerca să obțină bani de la un om de afaceri, martor în dosar, pentru campania candidatului PNL la alegerile din decembrie. Acesta descria în discuțiile cu investigatorul sub acoperire situația delicată în care se află premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan.

Unul dintre episoadele redate în referat surprinde o discuție în care Georgescu vorbește despre presiunea financiară a campaniei („N-avem bani! Sîntem terminați!”) și solicită sprijin „cu contract de donație sau direct cu bani cash”.

Georgescu leagă explicit rezultatul lui Ciprian Ciucu de poziția lui Ilie Bolojan în partid, invocând amenințarea „Hubert”, președintele consiliului județean Ilfov.

Contex: În spațiul public se vorbește de mai mult timp că Hubert Thuma încearcă formarea în cadrul PNL a unei mase critice pentru ca Ilie Bolojan să piardă susținerea partidului. În luna decembrie, după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, conducerea PNL l-a înlocuit pe Thuma din postura de coordonator al PNL București-IIlfov cu Ciucu.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Suntem umăr la umăr, mă, cu BĂLUȚĂ și vrem să-l batem. Și vreau să mă ajutați. N-avem bani! Sîntem terminați! Nu știu, cu contract de donație sau direct cu bani cash, direct la CIUCU. Da’ ajutați-ne în …[cuvânt obscen]… mea, c-avem șanse să punem primar. Mai sînt două săptămâni jumate. Și îl ajutați practic pe BOLOJAN, că dacă pică bine cu CIUCU (..) HUBERT îl dă afară din partid. Îl trimite acasă. Și avem patru președinți de sectoare: 1, 2, 3, 4 și 5 care… 5-ul mai puțin, fac blat… cu BĂLUȚĂ, că învinge HUBERT. D-aia te-am chemat: să ne ajuți, că n-avem bani! Deloc, deloc, deloc, deloc! Și are șanse, e deja umăr la umăr cu… cu BĂLUȚĂ. E așa! Nu e în spate rău. Dar ăla are bannere. Romii nu mai vor să-mi vină. Cămătarii nu mai vor să-mi vină. Machedonii… Să mă ajute și JEAN, că JEAN poate, are relații, are putere: și cu telefoane, cu oameni de afaceri, să vorbească la relații și la prietenii lui din București. Că JEAN …[neinteligibil – vorbesc în același timp]…(…)

„Nu este despre Ciucu, cât e despre Bolojan. Dacă pică Ciucu…”

Într-un alt segment din aceeași zi, Georgescu revine cu ideea că miza principală a legerilor din decemrie ar fi, de fapt, Bolojan, nu Ciucu, și face referire la lipsa banilor și la cheltuieli mari de campanie (în dialog apare și o acuzație la adresa lui „Bode”, formulată ca afirmație a interlocutoarei, nu ca fapt stabilit):

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …îi face contract legal, pă firma, ca să n-apară el. Cu problema să apară el! Că CIPRIAN nu vrea să primească bani de la oameni pe care nu… Pe firmă, ai vreo firmă? Ori, dacă vrei, direct! Cum vrei tu, numai… Da’ n-avem deloc, pentru că BODE a furat 20.000.000 de euro, au fost panouri, au fost tot! Nu este despre CIUCU, cât e despre BOLOJAN. Dacă pică CIUCU, nu iese…

„Să-l am pe Ciucu la mână și pe Bolojan”

Într-o altă discuție redată în referat, Georgescu enunță explicit că obiectivul ar fi să-l „pună” pe Ciucu primar și să ajungă să îi aibă „la mână” pe Ciucu și Bolojan, pentru a-și „închide datoriile” și a „rezolva” problemele discutate cu interlocutorul:

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Îți dai seama că eu sunt în depresie, dar nu mai contează asta. Eu încerc să o reglez acuma cu CIUCU s-o… să-l pun pe ăsta primar, că e aproape. Să-l am pe CIUCU la mână și pe BOLOJAN, să vă rezolv pe voi, să închid toate datoriile și să văd măi…

Avocată: Bă, BOLOJAN îi pupă tălpile dacă i-l pune pă CIUCU la București

Într-o altă conversație, avocata PNL reiterează cât de important este pentru Bolojan, în viziunea sa, ca Ciucu să câștige la București.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Vorbește cu CIUCU, direct! Bă, BOLOJAN îi pupă tălpile dacă i-l pune pă CIUCU la București. Ascultă-mă! Deci, dacă iese CIUCU și-l ajută JEAN, că JEAN are bani, de ce să-l pună altu’ mâna de a face pă… pă primaru’ capitalei? Toată lumea o… și NICUȘOR îl susține, nu se pune cu președintele. Poa’ să verifice, nu e vrăjeală. Ce dracu? Nu mă țin de cordășeli, direct cu CIUCU. Mai sînt două săptămâni. N-am nevoie de un leu!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: JEAN ( n.r omul de afaceri) poa’ să-l pună primar, știu ce putere are. Și vorbește direct, negociază dinainte. Și ILIE, ILIE… cred că ILIE, dacă-l ajută, ILIE, dacă JEAN acuma îi dă două – trei sute de mii, ILIE o să intre pă …[neinteligibil]… Da’ io n-am zis sume atât de bani, mari, nici măcar așa de… să pot să facă și el o donație, mică, la partid. El, dacă vrea real să se… nu, dacă poate real…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: E soarta lui BOLOJAN în joc, nu e a lui… Dar asta am înțeles!

Tensiuni PNL

Recent, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL) a solicitat Guvernului condus de Ilie Bolojan (PNL) „claritate și predictibilitate” în privința sumelor de la bugetul de stat care urmează să ajungă la autoritățile locale pentru investițiile deja începute. Mesajul a fost publicat pe Facebook, împreună cu un clip din 2017 în care Ilie Bolojan, atunci primar al Oradei, critica diminuarea veniturilor administrațiilor locale și vorbea despre o lovitură la adresa autonomiei locale.