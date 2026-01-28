Friedrich Merz după întâlnirea cu Ilie Bolojan: Germania și România răspund ferm provocărilor hibride

În cadrul conferinței de presă comune susținute după întâlnirea cu premierul României, Ilie Bolojan, Friedrich Merz a atras atenția asupra amenințărilor hibride: „Am discutat astăzi și despre modul în care putem combate amenințările hibride din partea Rusiei. Germania și România răspund ferm acestor provocări, astfel este deja a patra oară când Germania contribuie cu avioane Eurofighter la supravegherea spațiului aerian al României”.

Acesta a anunțat că miniștrii apărării din cele două țări urmează să semneze la Berlin un memorandum de înțelegere privind exporturile de armament. „Acest lucru demonstrează că ne asumăm o responsabilitate comună când vine vorba de securitatea Europei și a țărilor noastre”, a mai spus cancelarul german.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat că sprijinul pentru Ucraina va continua, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„În acest sens, prin livrările sale de energie, România aduce o contribuție majoră pentru Ucraina”, a declarat Merz.

Acesta a salutat și începerea negocierilor dintre Ucraina și Rusia, declarând: „Vrem securitate pentru Europa, vrem pace în Ucraina și este foarte bine că negocierile dintre ucraineni și ruși începute la Abu Dhabi continuă. Vrem să contribuim și noi împreună cu partenerii noștri europeni la încetarea războiului cât de repede posibil”.

În plus, Friedrich Merz a evidențiat și dimensiunea economică a parteneriatului bilateral: „Numeroase firme germane sunt active pe piața din România, ele fac investiții, creează locuri de muncă și contribuie la modernizarea economiei. Facem asta cu plăcere și multe companii investesc bine și sigur în România”.

Acesta a mai spus că România este văzută ca un actor cheie în securitatea energetică a Europei: „România joacă de asemenea un rol important în aprovizionarea Europei cu energie, de exemplu prin diversificarea livrărilor de gaz natural sau prin extinderea energiilor regenerabile. În acest domeniu vedem un potențial însemnat”.