PSD se reunește duminică pentru a decide strategia privind votul pe bugetul de stat

Social-democrații sunt nemulțumiți de forma actuală a proiectului de buget adoptat de Guvern și spun că unele măsuri pe care le-au propus în cadrul pachetului de solidaritate nu au fost incluse.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că decizia privind votul asupra bugetului și eventualele amendamente va fi luată în ședința de duminică.

„Duminică vom decide acțiunile pentru săptămâna viitoare, când vor avea loc dezbaterile și votul final pe buget”, a spus Grindeanu la începutul săptămânii.

Și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat proiectul de buget, afirmând că forma actuală nu reflectă o viziune social-democrată.

„PSD a făcut eforturi deosebite pentru acest buget, însă, din păcate, în forma în care el se prezintă astăzi, în niciun caz nu evidențiază o viziune social-democrată”, a declarat Băluță.

„Ceea ce vă garantez este că în Parlament aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă. Dacă mai stă mult, n-o să mai facem nimic nici anul acesta. Ca atare, deficiențele pe care le-am constatat în această lege a bugetului ne-am propus să le corectăm în Parlament, pentru că prin forța pe care grupul nostru o are sunt convins că va reuși să corecteze toate lipsurile pe care acest buget le are”, a precizat Băluță.

Guvernul a adoptat joi seară proiectul de buget pentru 2026, iar documentul urmează să fie dezbătut și votat în Parlament în cursul săptămânii viitoare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că amendamentele care vor fi depuse în Parlament la proiectul de buget pentru 2026 nu trebuie să creeze dezechilibre majore, iar stabilitatea politică rămâne esențială pentru economie.