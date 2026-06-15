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Stenograme PNL. Cum a răspuns Veștea acuzațiilor lui Bolojan, când va fi votul în Parlament pentru noul Guvern

Adrian Veștea a răspuns acuzațiilor lui Ilie Bolojan făcute în sedința convocată de urgență ca urmare a desemnării neașteptate a unui liberal pentru formarea unui noi Guvern. Replicile apar în stenogramele ședinței.
Stenograme PNL. Cum a răspuns Veștea acuzațiilor lui Bolojan, când va fi votul în Parlament pentru noul Guvern
Petru Mazilu
15 iun. 2026, 18:08, Politic
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Adrian Veștea a luat cuvântul în ședința de luni a conducerii PNL. El a spus că îl va propune pe Nazare pebtru funcție de ministru de Finanțe.

„Este un program de guvernare pe care mi-l însușesc cu totul. Nu am avut încă o discuție cu el, cu ministrul Nazare, dar prioritatea va fi să aibă Ministerul de Finanțe. Am acceptat această poziție și este un act de curaj și de responsabilitate. Și cred că era de datoria fiecărui om care a intrat în politică și a parcurs anumite etape să îi dea curs”, a spus Veștea.

Conform stenogramelor, el a recunoscut că a greșit deoarece nu i-a spus lui Bolojan de propunerea făcută de Nicușor Dan.

„Sunt lucruri pe care mi le reproșez, că nu am apucat să am o discuție cu dumneavoastră. Dar asta a fost succesiunea evenimentelor. Și soția mea a aflat cu 10 minute înainte. Am doi băieți acasă și unul este în sesiune, trec prin momente foarte grele văzând ce se întâmplă, sunt atacat mereu. Pentru mine, familia e extrem de importantă. Nu sunt supărat pe niciunul, nu o să vă jignesc, nu o să vă fiu ostil”, a mai spus Adrian Veștea.

El a dezvăluit că miercuri ar putea avea loc votul de învestitură pentru noul Guvern.

„V-aș ruga pe cât posibil să aveți o abordare așezată și să putem să ne vedem în ochi și după miercuri după ce investim guvernul. Guvern minoritar, nu sunt vremuri pentru așa ceva. Eu nu-mi asum guvern minoritar. În situația în care voi fi învestit, vreau să am un parlament pe care să mă pot baza”, a precizat Adrian Veștea.

La votul din ședință, 39 de liberali au aprobat pentru confirmarea deciziei de a nu face alianță cu PSD. 10 liberali au votat împotriva, iar cinci s-au abținut.

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