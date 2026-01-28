Ilie Bolojan, în Germania: Traversăm o perioadă de incertitudini

Ilie Bolojan a vorbit, în conferința de presă comună, susținută împreună cu Friedrich Merz despre relațiile economice bilaterale. Premierul României a evidențiat faptul că Germania este principalul partener economic al țării noastre, precizând totodată că economiile europene traveresază o perioadă de incertitudini.

„Traversăm o perioadă de incertitudini, presiunea asupra economiilor europene și competiția globală tot mai dură. Războiul din Ucraina ne obligă să fim mai eficienți în deciziile noastre, iar parteneriatul dintre România și Germania permite acest tip de abordare.

Germania este principalul partener economic al României, comerțul bilateral depășind 42 de miliarde de euro în 2024 și ne așteptăm la aceeași tendință în 2025. Investițiile germane sunt de peste 18 miliarde de euro și peste 10.000 de companii cu capital german sunt active din România, având peste 200.000 de angajați români”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul României a precizat că asta înseamnă locuri de muncă, transfer de tehnologie și stabilitate. „Dar dincolo de aceste cifre înseamnă încredere între România și Germania. Ne propunem să dezvoltăm această colaborare și azi am discutat cu domnul cancelar Merz despre creșterea investițiilor în domenii strategice, precum energie, industrie și apărare, inclusiv prin valorificarea instrumentelor europene, precum programul SAFE”, a declarat Ilie Bolojan.