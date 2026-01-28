Ministrul Economiei despre situația din coaliție: La ședințele de Guvern e mai multă liniște decât seara la televizor

„Vedem cu toții că este foarte, foarte mult zgomot și mă întreb cui folosește acest zgomot. Cred că atunci când am intrat la guvernare patru partide, am intrat să guvernăm 3 ani și jumătate”, a spus Darău, miercuri la Digi 24.

Despre tensiunile din coaliția de guvernare acesta a afirmat: „ Guvernăm, ne vedem la ședințele de guvern săptămânal și e mai multă liniște decât seara la televizor uneori, dar m-aș bucura să și arătăm în fața românilor mai uniți”, adăugând: „USR demonstrează că este un punct de echilibru și de stabilitate în această guvernare, deși am venit cumva din afara coaliției anterioare”.

Ministrul Economiei și-a exprimat dorința ca până la finalul lunii februarie să fie adoptat bugetul de stat și să existe soluții pe reformele propuse.

„M-aș bucura mult să nu se încheie luna februarie fără buget, fără reforma administrației centrale și, ideal, și cu soluția pe pensiile speciale”, a afirmat ministrul.

„Eu, tind să cred că se vor găsi soluții în coaliție pentru toate aceste subiecte, dar cred că ar trebui să avem și o voce comună, care până la sfârșitul lui februarie să ieșim cu niște mesaje. Am făcut bugetul și ne asumăm un an de guvernare liniștită și pe un culoar clar și, doi, ne asumăm și reforma administrației centrale”, a continuat ministrul.

Privind reformele administrative, Darău a declarat că susține mai întâi realizarea reformei administrației centrale. „Dacă vrei de la centru să dai acest impuls al reformei, și eu cred că trebuie să începi cu tine însuți și administrația centrală nu este cea mai subțire”.