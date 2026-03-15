Prima pagină » Politic » Ministrul Apărării, informații despre cele trei avioane și militarii americani sosiți duminică în România

Ministrul Apărării Radu Miruță a vorbit despre cele avioane americane tip cisternă sosite duminică în România. El spune că acestea au venit însoțite de militari, fără a preciza numărul acestora.
Cosmin Pirv
15 mart. 2026, 18:28, Politic

„Aprobarea este pentru Otopeni și pentru Mihail Kogălniceanu pentru aceste aeronave tip cisternă. Dacă decid să le ducă la Otopeni sau la Mihail Kogălniceanu este o decizie a partenerului american despre care nu avem noi niciun fel de informație, pur simplu decizia lor strategică. Ceea ce pot să vă spun este că singurele aterizate până acum sunt cele de azi-dimineață, aceste trei avioane cisternă”, a spus Radu Miruță la Digi24.

El spune că aceste avioane sunt însoțite de militari.

„Decizia dată de Parlament, pentru capacitățile de descurajare pe care Statele Unite le vor trimite pe teritoriul României, ele vor fi gestionate de 400-500 de militari. Cu aceste aeronave a venit un număr de militari asociați, cu restul produselor pe care Statele Unite le vor instala pe teritoriul României pentru a crește capacitatea de descurajare, de asemenea vor veni militari asociați”, a adăugat Miruță, care a precizat că nu știe care este numărul de militari asociați unei asemenea aeronave.

El a precizat că avioanele de tip cisternă sunt pentru realimentare și vor fi folosite în conformitate cu strategia și decizia Statele Unite ale Americii.

Este vorba de avioane Boeing KC-135 Stratotanker, care servesc drept coloana vertebrală a capacității SUA de realimentare în aer.

Întrebat dacă este o desfășurare temporară, ministrul Apărării a spus: „Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este cel oficial. Votul de săptămâna aceasta a fost pentru 90 de zile”.

