Miruță, despre trupele SUA în România: Avem certitudinea că nu se va interpreta că România e țară cobeligerantă

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că prezența unor trupe suplimentare și mijloace logistice americane nu generează vreun risc întrucât avioanele americane nu vor fi implicate în operațiuni militare.
Miruță, despre trupele SUA în România: Avem certitudinea că nu se va interpreta că România e țară cobeligerantă
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
30 mart. 2026, 21:47, Politic

Garanții privind utlizarea mijloacelor trimise în România

Radu Miruță a spus că Statele Unite au solicitat sprijinul României pentru operațiuni logistice, o solicitare care a fost analizată și aprobată cu condiții stricte. Ministrul a solicitat clarificări punctuale părții americane privind modul în care avioanele desfășurate în România vor fi utilizate în conflict. 

„Atunci când am primit la Ministerul Apărării solicitarea din partea Statelor Unite, eu am pus o rezoluție pe acea solicitare și am revenit către ei cu o rugăminte de a clarifica. Este vreun scenariu în care avioanele care sunt permise la Otopeni și Kogălniceanu să plece încărcate cu armament de pe teritoriu național? Și răspunsul a fost nu. Deci avem certitudinea că aceste avioane nu vor pleca înarmate din România, ca să se poată cumva interpreta că România e țară cobeligerantă”, a spus Miruță luni la Euronews. 

Acesta a mai spus că reacțiile diplomatice din Iran s-au limitat la avertismente juridice, nu militare. 

Analiza parametrilor de risc

Legat de evoluția gradului de risc după ce au fost primite trupe americane în România, Miruță a spus că acesta nu a crescut. „Pe nicio analiză făcută și după ce România a permis accesul, nu a apărut vreun parametru care să iasă în evidență și care se ne ducă cu gândul că a crescut gradul de pericol raportat la România”, anunță Miruță. 

Rolul militarilor americani

De asemenea, ministrul a oferit detalii despre prezența militară americană suplimentară în România, subliniind că au roluri bine definite și ca nu vor fi implicați în operațiuni militare. 

„Militarii care au fost anunțați că vin aici sunt mapați capabilităților pe care Statele Unite le aduc aici. Nu sunt mapați altor activități. Adică informarea adusă nouă a fost cu privire la aceste aeronave, cu privire la sisteme de comunicații prin satelit. Operează echipamentele pentru care au primit aprobarea să o facă”, a spus Miruță, subliniind că nu există riscul ca ei să fie implicați în operațiuni militare. 

