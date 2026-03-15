Incendiu puternic la o biserică din Prahova. 120 de persoane s-au autoevacuat / Restricții de circulație pe DN1

Incendiu puternic la o biserică din Prahova. 120 de persoane s-au autoevacuat / Restricții de circulație pe DN1

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la biserica din comuna Puchenii Mari, satul Puchenii Moșneni, pe DN1.
Iulian Moşneagu
15 mart. 2026, 11:51, Social

UPDATE: Circulația rutieră pe DN1 este restricționată pe sensul București – Ploiești.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost sesizați cu privire la producerea unui incendiu la turla unei biserici din localitatea Puchenii Moșneni. Incendiul se manifestă prin degajări mari de fum”, a anunțat IPJ Prahova.

Până în prezent, nu au fost înregistrate victime.

În ceea ce privește traficul rutier, pe DN1, pe sensul de deplasare București – Ploiești, circulația se desfășoară restricționat, pe o singură bandă.

Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului pentru dirijarea traficului și fluidizarea circulației.

Știrea inițială: Potrivit ISU Prahova, la fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești cu patru autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD. În sprijin acționează și o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Balta Doamnei.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, cu degajări importante de fum, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Din interior s-au autoevacuat aproximativ 120 de persoane. Biserica parohială este monument istoric.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.

