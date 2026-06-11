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Incendiu izbucnit într-o populară destinație de vacanță. Doi turiști au murit, alți 9, răniți

Un incendiu izbucnit, joi dimineața devreme, într-o locuință situată într-o zonă turistică de pe insula spaniolă Mallorca a provocat moartea a doi cetățeni și rănirea altor nouă, potrivit declarațiilor date de autorități.
Incendiu izbucnit într-o populară destinație de vacanță. Doi turiști au murit, alți 9, răniți
Sursă foto: fotografie cu caracter ilutrativ
Daiana Rob
11 iun. 2026, 11:52, Știri externe
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Cei nouă răniți au fost duși la spital pentru tratarea intoxicației cu fum, potrivit declarațiilor date de un purtător de cuvânt al Gărzii Civile. Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului, potrivit Associated Press. 

Incendiul a izbucnit în jurul orei 5 dimineața la etajul al treilea al unei clădiri rezidențiale din zona Magaluf, a precizat Garda Civilă într-un comunicat.

Locatarii au încercat fără succes să stingă flăcările, dar s-au extins în restul clădirii. Peste 12 persoane au fost evacuate. Flăcările au fost stinse aproximativ două ore mai târziu.

Naționalitatea victimelor nu a fost cunoscută imediat.

Garda Civilă a declarat că investighează cauza incendiului.

Magaluf este o destinație populară pentru plajă și viața de noapte în rândul turiștilor britanici și germani, situată la 22 de kilometri de Palma de Mallorca, capitala arhipelagului mediteranean.

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