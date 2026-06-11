Incendiu izbucnit într-o populară destinație de vacanță. Doi turiști au murit, alți 9, răniți

Cei nouă răniți au fost duși la spital pentru tratarea intoxicației cu fum, potrivit declarațiilor date de un purtător de cuvânt al Gărzii Civile. Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului, potrivit Associated Press.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 5 dimineața la etajul al treilea al unei clădiri rezidențiale din zona Magaluf, a precizat Garda Civilă într-un comunicat.

Locatarii au încercat fără succes să stingă flăcările, dar s-au extins în restul clădirii. Peste 12 persoane au fost evacuate. Flăcările au fost stinse aproximativ două ore mai târziu.

Naționalitatea victimelor nu a fost cunoscută imediat.

Garda Civilă a declarat că investighează cauza incendiului.

Magaluf este o destinație populară pentru plajă și viața de noapte în rândul turiștilor britanici și germani, situată la 22 de kilometri de Palma de Mallorca, capitala arhipelagului mediteranean.