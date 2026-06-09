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Incendiu la o grădiniță din Prahova, după ce un acoperiș a luat foc. Copiii, evacuați în siguranță

Pompierii intervin la o grădiniță din satul Țărculești, județul Prahova, după ce acoperișul clădirii a luat foc. Toți cei 29 de copii și 3 cadre didactice s-au evacuat în siguranță, fără victime.
Incendiu la o grădiniță din Prahova, după ce un acoperiș a luat foc. Copiii, evacuați în siguranță
Sursa foto: ISU Prahova
Maria Nițu
09 iun. 2026, 10:42, Social
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Pompierii din cadrul ISU Prahova intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei grădinițe din satul Țărculești, comuna Gornet-Cricov.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, respectiv două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Garda de Intervenție Urlați, o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Apostolache, precum și o autospecială de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Mizil.

„Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați”, au transmis autoritățile de la fața locului.

Toți copiii și cadrele didactice au fost evacuați în siguranță. Este vorba despre 29 de copii și 3 cadre didactice, fără a fi raportate victime.

Intervenția este încă în desfășurare în prezent, iar pompierii acționează în continuare pentru localizarea și stingerea completă a incendiului.

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