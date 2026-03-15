Incendii de vegetație pe 200 de hectare de teren în Satu Mare și Maramureș. Intervin două elicoptere Black Hawk

Două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație al MAI, echipate cu sisteme Bambi Bucket, acționează în sprijinul pompierilor, voluntarilor și lucrătorilor silvici pentru stingerea incendiilor de vegetație izbucnite în județele Maramureș și Satu Mare.
Cosmin Pirv
15 mart. 2026, 16:49, Social

În Maramureș, localitatea Nănești, pompierii, alături de voluntari, lucrători silvici și cetățeni, au intervenit până târziu în noapte pentru limitarea incendiului de fond forestier izbucnit seara trecută.

Suprafața afectată este estimată la aproximativ 50 de hectare de pădure.

Intervenția continuă într-o zonă abruptă și greu accesibilă autospecialelor.

De asemenea, în județul Satu Mare, localitatea Racșa, pompierii intervin neîntrerupt din noaptea de sâmbătă spre duminică pentru limitarea și lichidarea incendiului.

Suprafața afectată este estimată la aproximativ 150 de hectare.

Ambele intervenții sunt în desfășurare.

