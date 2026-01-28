Prima pagină » Știri externe » Trei partide olandeze formează o coaliție minoritară

Trei partide olandeze formează o coaliție minoritară

Liderii a trei partide politice olandeze au convenit asupra unui nou acord de coaliție, deschizând calea pentru un guvern minoritar rar în Olanda, la aproape trei luni după alegerile care au produs o victorie surprinzătoare a partidului centrist D66 .
Trei partide olandeze formează o coaliție minoritară
Foto: Pexels
Laurentiu Marinov
28 ian. 2026, 15:46, Știri externe

Partidul liberal-progresist, pro-european, condus de probabilul noul prim-ministru, Rob Jetten, se va alătura creștin-democraților conservatori și partidului de dreapta VVD într-un guvern care deține doar 66 de locuri în camera inferioară cu 150 de locuri.

„Suntem incredibil de nerăbdători să începem”, a declarat Jetten, în vârstă de 38 de ani, care va deveni cel mai tânăr premier al țării, anunțând acordul marți seară. „Vom face acest lucru ca o coaliție tripartită, dar am dori să colaborăm și cu alte partide.”

El a adăugat: „Acum vrem să începem să abordăm toate problemele majore cu care ne confruntăm – securitatea internațională, securitatea internă, asigurarea de locuințe accesibile, controlul migrației și investițiile în noua economie.”

Planurile guvernului, care urmează să fie anunțate în detaliu vineri, includ „investiții enorme” în apărare și „în Olanda însăși”, a declarat Jetten. „Dorim să stabilim cu atenție finanțele, astfel încât să nu transferăm datoriile generațiilor viitoare”.

Coaliția va trebui să colaboreze cu partidele de opoziție

Stimulat de ceea ce Jetten a numit „mesajul său pozitiv”, D66 a obținut o victorie surprinzătoare în alegerile din octombrie, învingând la o diferență foarte mică Partidul Libertății (PVV), membru al coaliției de ieșire.

Ambele partide au câștigat 26 de locuri, deși PVV, condus de Geert Wilders, a pierdut de atunci șapte dintre ele, după ce un grup s-a desprins în semn de protest față de managementul său autoritar și de presupusele alegeri proaste în campanie.

Noul cabinet ar trebui să fie învestit oficial până la mijlocul lunii februarie, dar va trebui să colaboreze cu partidele de opoziție din parlamentul olandez fragmentat pentru a adopta legislația. De asemenea, îi lipsește o majoritate în Senat, care poate bloca legile adoptate de camera inferioară.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Tragedia din Timiș. Mărturia cutremurătoare a șoferului polonez din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva”
Gandul
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
O firmă importantă din România riscă să se închidă după 33 de ani de activitate: „Nu știu ce va fi săptămâna viitoare”
Libertatea
Cum se făcea ciorba în anul 1.000 în România? Am găsit rețeta + cum se numea „ciorba” atunci
CSID
Risc de incendiu pentru acest model Volkswagen. Unde sunt sfătuiți proprietarii să-și lase mașinia
Promotor