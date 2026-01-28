Trei partide olandeze formează o coaliție minoritară

Partidul liberal-progresist, pro-european, condus de probabilul noul prim-ministru, Rob Jetten, se va alătura creștin-democraților conservatori și partidului de dreapta VVD într-un guvern care deține doar 66 de locuri în camera inferioară cu 150 de locuri.

„Suntem incredibil de nerăbdători să începem”, a declarat Jetten, în vârstă de 38 de ani, care va deveni cel mai tânăr premier al țării, anunțând acordul marți seară. „Vom face acest lucru ca o coaliție tripartită, dar am dori să colaborăm și cu alte partide.”

El a adăugat: „Acum vrem să începem să abordăm toate problemele majore cu care ne confruntăm – securitatea internațională, securitatea internă, asigurarea de locuințe accesibile, controlul migrației și investițiile în noua economie.”

Planurile guvernului, care urmează să fie anunțate în detaliu vineri, includ „investiții enorme” în apărare și „în Olanda însăși”, a declarat Jetten. „Dorim să stabilim cu atenție finanțele, astfel încât să nu transferăm datoriile generațiilor viitoare”.

Coaliția va trebui să colaboreze cu partidele de opoziție

Stimulat de ceea ce Jetten a numit „mesajul său pozitiv”, D66 a obținut o victorie surprinzătoare în alegerile din octombrie, învingând la o diferență foarte mică Partidul Libertății (PVV), membru al coaliției de ieșire.

Ambele partide au câștigat 26 de locuri, deși PVV, condus de Geert Wilders, a pierdut de atunci șapte dintre ele, după ce un grup s-a desprins în semn de protest față de managementul său autoritar și de presupusele alegeri proaste în campanie.

Noul cabinet ar trebui să fie învestit oficial până la mijlocul lunii februarie, dar va trebui să colaboreze cu partidele de opoziție din parlamentul olandez fragmentat pentru a adopta legislația. De asemenea, îi lipsește o majoritate în Senat, care poate bloca legile adoptate de camera inferioară.