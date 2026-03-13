Poliția olandeză a arestat patru tineri după un incendiu la o sinagogă din Rotterdam

„Poliția a analizat imediat imaginile de pe camerele de supraveghere și a căutat autorii în zona din jur. Sinagogile din apropiere au fost, de asemenea, monitorizate pentru a preveni orice alte incidente”, a transmis poliția olandeză într-un comunicat, conform The Times of Israel.

Patru persoane aflate într-un vehicul care a atras atenția din cauza „conducerii haotice” au fost arestate în timp ce se aflau în apropierea unei alte sinagogi din oraș.

Doi dintre suspecți au 19 ani, unul are 18 ani, iar al patrulea 17 ani, potrivit poliției, care nu a precizat deocamdată un posibil motiv.

Autoritățile au anunțat că lansează „o anchetă de amploare privind acest incident grav” și au făcut apel la martori să ofere informații.

Ministrul olandez al Justiției, David van Weel, a declarat că atacul este „o veste teribilă”.

„Nu vom tolera antisemitismul, intimidarea și violența. Autoritățile locale se asigură că sinagogile sunt în siguranță”, a scris el pe X.

Ministrul și-a exprimat solidaritatea cu comunitatea evreiască din Țările de Jos, adăugând: „Ei trebuie să se simtă în siguranță în Olanda”.

Primarul orașului Rotterdam, Carola Schouten, a spus că atacul a provocat „multă teamă în rândul concetățenilor noștri evrei”.

„Nu există loc pentru antisemitism, intimidare, violență sau ură față de comunitățile religioase în orașul nostru”, a adăugat ea.

Președintele sinagogii, Chris den Hoedt, a declarat pentru postul public NOS că atacul a fost „șocant, dar nu neapărat neașteptat”.

„Este vorba de pagube materiale”, a spus el, arătând ușile arse ale clădirii.

„Dar pagubele emoționale resimțite de comunitatea noastră sunt mai mari și vor dura mai mult. Putem repara asta (ușa – n.r.), dar nu și restul”, a adăugat el.