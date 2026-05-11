Marina regală britanică schimbă toate uniformele feminine din cauza a doi nasturi. Unde i-a plasat

Marina Regală intenționează să cheltuiască aproximativ 200.000 de lire sterline pentru modificarea uniformelor feminine din cauza nasturilor plasați necorespunzător, relatează The Times , citând un document intern al agenției.

difuzat intern și consultat de The Times Un document,, preciza că jacheta ceremonială „de stil vechi” a marinei va trebui schimbată cu una de model nou, care va fi acoperită „pe cheltuiala Coroanei” – ceea ce înseamnă că va fi plătită de contribuabili.

Uniforma actuală, purtată de Prințesa Anne la evenimentele ceremoniale, are patru rânduri de câte doi nasturi, cel mai înalt rând fiind plasat în aceeași poziție zona pieptului.

Noua uniformă plasează toți cei opt nasturi mai jos. Noua uniformă va fi livrată către 950 de ofițeri de sex feminin în două etape: în septembrie anul acesta și în februarie anul viitor.

Serviciul de presă al Marinei Regale a menționat că schimbarea uniformei ar fi un pas pozitiv pentru femei și a asigurat că cea mai mare parte a celor 200.000 de lire sterline va fi recuperată prin producerea unui număr mai mic de uniforme în viitor. O sursă din cadrul Marinei a numit cheltuielile pentru o astfel de „schimbare minoră a uniformei” „complet absurde”.

Conform datelor oficiale pentru începutul anului 2026 , Marina Regală Britanică (Royal Navy) are aproximativ 7.400 ofițeri. Femeile reprezintă aproximativ 11,5% – 13,7% din personalul activ, conform celor mai recente date statistice.