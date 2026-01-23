Navele Marinei Regale britanice urmăresc activitatea vaselor rusești pe Canalul Mânecii

Operațiunea care va dura două zile este realizată de aliații NATO. Navele de patrulare HMS Mersey și HMS Severn, din Portsmouth, au fost trimise împreună cu un elicopter Wildcat din cadrul Escadrilei Aeriene Navale 815, pentru a însoți corveta rusă Boikiy și petrolierul MT General Skobelev.

Cele două ambarcațiuni rusești navigau spre Marea Nordului, după ce s-au întors din Marea Mediterană, potrivit UK Defence Journal.

Nava Marinei Regale, HMS Mersey a interceptat grupul pentru prima dată în momentul în care acesta a intrat în Canalul Mânecii, preluând sarcina de la aliații NATO care au urmărit navele prin Golful Biscaya, situat între Franța și Spania.

În apropierea Insulei Wight, din sudul Marii Britanii, navele de patrulare au operat alături de elicopterul Wildcat, utilizând senzori de la bord pentru supravegherea și raportarea mișcărilor grupului rus.

Vasul de patrulare HMS Severn a continuat ulterior monitorizarea celor două nave în Marea Nordului, înainte de a preda responsabilitatea unui aliat NATO.

Ministrul Forțelor Armate britanice, Al Carns, a declarat că operațiunea a demonstrat o conștientizare constantă a activității navale rusești, afirmând: „Cu această operațiune, marinarii noștri i-au transmis încă o dată un mesaj lui Putin – știm exact ce face marina sa”.

Oficialul a adăugat că „de fiecare dată când o navă rusă se apropie de Marea Britanie, marina este gata să o urmărească, să o descurajeze și să apere” teritoriul maritim britanic.

Un alt petrolier rus, interceptat în Marea Neagră

Joi, într-o operațiune separată, nava de patrulare HMS Dagger a Marinei Regale britanice, parte a Escadrei Gibraltar, a monitorizat petrolierul Grinch, care a fost ulterior abordat marina Franței.

Nava Grinch este una dintre sutele care fac parte din „flota fantomă” a Rusiei, utilizată pentru transportul petrolului sancționat.

Secretarul apărării John Healey a confirmat sprijinul Regatului Unit pentru operațiunea franceză, declarând: „Descurajarea, perturbarea și degradarea flotei fantomă ruse este o prioritate pentru acest guvern”.

Acesta a adăugat: „Alături de aliații noștri, intensificăm răspunsul nostru la navele fantomă – pentru a bloca fondurile care alimentează invazia ilegală a Ucrainei de către Putin”.