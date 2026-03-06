Primul zbor guvernamental pentru britanicii din Orientul Mijlociu a revenit în Marea Britanie

Primul zbor de repatriere charter guvernamental pentru cetățenii britanici care doresc să părăsească Orientul Mijlociu a aterizat vineri dimineață înapoi în Marea Britanie, scrie Sky News.

Zborul Titan Airways, care a decolat din capitala Omanului, Muscat, joi după-amiază, înainte de a se opri pentru realimentare în Egipt, a aterizat vineri pe aeroportul Londra Stansted.

Inițial, decolarea a fost programată pentru miercuri, însă decolarea a fost amânată din cauza a ceea ce Ministerul de Externe a numit „probleme tehnice”, determinând un pasager, în cadrul unui interviu exclusiv acordat Sky News, să numească situația „un haos total”.

Joi, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a susținut că peste 4.000 de britanici s-au întors oficial în Marea Britanie cu zboruri comerciale din Emiratele Arabe Unite, pe măsură ce conflictul se extinde în Orientul Mijlociu.