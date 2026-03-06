Prima pagină » Știri externe » Primul zbor guvernamental pentru britanicii din Orientul Mijlociu a revenit în Marea Britanie

Primul zbor guvernamental pentru britanicii din Orientul Mijlociu a revenit în Marea Britanie

Primul zbor guvernamental pentru britanicii din Orientul Mijlociu a ajuns vineri în siguranță în Marea Britanie.
Primul zbor guvernamental pentru britanicii din Orientul Mijlociu a revenit în Marea Britanie
Nițu Maria
06 mart. 2026, 03:01, Știri externe

Primul zbor de repatriere charter guvernamental pentru cetățenii britanici care doresc să părăsească Orientul Mijlociu a aterizat vineri dimineață înapoi în Marea Britanie, scrie Sky News.

Zborul Titan Airways, care a decolat din capitala Omanului, Muscat, joi după-amiază, înainte de a se opri pentru realimentare în Egipt, a aterizat vineri pe aeroportul Londra Stansted.

Inițial, decolarea a fost programată pentru miercuri, însă decolarea a fost amânată din cauza a ceea ce Ministerul de Externe a numit „probleme tehnice”, determinând un pasager, în cadrul unui interviu exclusiv acordat Sky News, să numească situația „un haos total”.

Joi, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a susținut că peste 4.000 de britanici s-au întors oficial în Marea Britanie cu zboruri comerciale din Emiratele Arabe Unite, pe măsură ce conflictul se extinde în Orientul Mijlociu.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
Libertatea
Ai prin casă această monedă românească? Poți primi până la 4.500 de lei pe ea. Detaliile care o fac valoroasă
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor