Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare. Cum au apărut prin compania de stat creată după criza din 2008

Sareb, compania creată în 2012 pentru a salva sistemul financiar spaniol după spargerea bulei imobiliare, este pe cale să-și închidă ciclul cu un total de 200.000 de locuințe, inclusiv active deja scoase la vânzare și noul stoc destinat închirierii la prețuri accesibile, consolidându-și astfel rolul de unul dintre cei mai mari operatori rezidențiali din Spania în ultimul deceniu, scrie El Economista.

Această cifră combină atât locuințele care au fost deja scoase la vânzare de la înființare, cât și portofoliul care va fi transferat noii entități publice, Casa47.

Pe de o parte, compania a facilitat deja vânzarea a peste 100.000 de locuințe de la înființare. Din acest total, peste 70.400 de unități au fost vândute, în mare parte către persoane fizice, cu prețuri medii care, în ultimii ani și în perioada de vârf a boom-ului imobiliar, s-au situat între 90.000 și 100.000 de euro, ceea ce o face principalul generator de locuințe accesibile din Spania.

Această cifră se adaugă celor peste 6.400 de locuințe deja înregistrate prin intermediul dezvoltatorului său Árqura, alături de alte 2.800 care sunt în prezent în construcție.

Peste 10.500 de locuințe fac parte din programe de închiriere socială

Portofoliul mobilizat include și o componentă socială semnificativă. Mai exact, peste 10.500 de locuințe fac parte din programe de închiriere socială și acorduri cu agenții guvernamentale, pe lângă alte 4.600 de unități de închiriat moștenite de la foștii proprietari. Acest portofoliu reflectă trecerea treptată a Sareb către un rol mai strâns aliniat cu politica de locuințe publice, în special în ultimii ani.

Acest volum deja mobilizat va fi suplimentat de noul fond locativ legat de Casa47, ajungând la un total de 200.000 de locuințe. Acest vehicul va încorpora aproximativ 45.000 de locuințe existente, inclusiv atât proprietăți de închiriat social, cât și proprietăți de închiriat. În plus, există o rezervă de terenuri cu capacitatea de a dezvolta până la 55.000 de locuințe noi pentru închiriere la prețuri accesibile pe termen mediu.

Unele dintre aceste dezvoltări vor proveni de pe terenuri aflate în prezent în portofoliul Árqura, care nu aveau angajamente comerciale anterioare. Mai exact, aproximativ 5.000 de locuințe vor fi dezvoltate în cadrul acestei scheme, deși calendarul va depinde de ritmul de implementare al noii entități publice. În paralel, dezvoltatorul va continua să finalizeze proiectele deja angajate clienților, livrările fiind planificate progresiv până în 2028.

Compania și-a prelungit operațiunile până în 2030

Compania, creată pentru a salva sistemul financiar spaniol și a evita intervenția guvernului, a primit active imobiliare și împrumuturi în valoare de 50,781 miliarde de euro în 2012, cu scopul de a-și lichida portofoliul și de a recupera o parte din ajutorul public acordat sectorului financiar înainte de noiembrie 2027.

Cu toate acestea, Sareb deține încă aproximativ 16 miliarde de euro în bilanț și intenționează să înceapă un proces de lichidare ordonată care îi va prelungi operațiunile timp de mai mulți ani, probabil până în 2030.

De la înființare, modelul operațional al Sareb a evoluat, inițial axat pe lichidarea activelor problematice, dar compania a încorporat progresiv activități de dezvoltare și management urban.

Această strategie i-a permis nu numai să maximizeze recuperarea datoriilor, ci și să reactiveze proiecte funciare și de dezvoltare care au fost paralizate după criza financiară, cu activitate în peste 200 de municipalități din Spania.