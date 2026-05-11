Revoltă în partidul premierului britanic. 45 de deputați îi cer să demisioneze

În Marea Britanie, 45 de deputați din partidul lui Starmer i-au cerut să demisioneze, potrivit Sky News.
Sursă foto: Hepta
Sorina Matei
11 mai 2026, 18:40, Politic
Paul Davies, deputat de Colne Valley, este cel mai recent care a cerut ca premierul britanic, Keir Starmer. să plece într-o postare pe rețelele de socializare, relatează SkyNews.

El a spus că sunt necesare schimbări și că acestea „nu pot aștepta până la sfârșitul acestui parlament”.

„Nu cred că prim-ministrul este persoana capabilă să reconstruiască încrederea cetățenilor noștri și să conducă partidul și țara în realizarea acestor schimbări urgente”, a scris el.

Alan Gemmell,  deputat de Central Ayrshire,  Fred Thomas , deputat de Plymouth Moor View, și  Lorraine Beavers , deputată de Blackpool North și Fleetwood, au cerut, de asemenea, ca Starmer să plece în această după-amiază.

Încă 10 parlamentari și-au adăugat numele pe lista parlamentarilor care cer plecarea lui Starmer după ce acesta a ținut un discurs decisiv.

În total, până în prezent 45 de deputați din partidul lui Starmer i-au cerut să demisioneze.

Aceștia plănuiesc să semneze o scrisoare colectivă privind necesitatea alegerii unui nou lider al laburiștilor până în septembrie. În opinia lor, rămânerea lui Starmer la Downing Street ar afecta poziția partidului la următoarele alegeri generale.

Într-un discurs considerat pe scară largă drept decisiv, susținut luni dimineață la Londra, Starmer a declarat că va lupta cu orice provocare la conducere și că nu va renunța la responsabilitățile sale de prim-ministru.

