Atac cu explozibili asupra unei școli evreiești din Amsterdam în timpul nopții

Un nou incident cu explozibili într-o comunitate locuită de evrei a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în Amsterdam. O fațadă laterală a unei școli evreiești a fost avariată.
Atac cu explozibili asupra unei școli evreiești din Amsterdam în timpul nopții
Amsterdam.
Luiza Moldovan
14 mart. 2026, 10:11, Știri externe

Peretele exterior al unei școli evreiești din Amsterdam a fost detonat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în ceea ce primarul Capitalei olandeze denumește „un act laș de agresiune” împotriva comunității evreiești.

Nu au fost raportați răniți.

Pe imaginile de supraveghere se vede un bărbat care plantează un dispozitiv exploziv pe o latură a școlii.

Atacul seamănă izbitor cu cel din Rotterdam și Liège

Imaginile, care sunt acum, în posesia poliției, amintesc de un mod de operare similar cu cele aplicate în Rotterdam și la sinagogi din Liège (Belgia).

Sâmbătă dimineața, devreme, primarul Capitalei olandeze, Femke Halsema, a condamnat actul drept un „act laș de agresiune”.

În Belgia, la Liège, un act asemănător a cauzat un incendiu puternic luni.

Școala se află în partea sudică a Amsterdamului, iar explozia nu a reușit să distrugă mult.

„Comunitatea evreiască din Amsterdam se confruntă din ce în ce mai des cu acte de antisemitism, iar asta e inacceptabil”, spune primarul Amsterdamului.

Îngrijorări în privința unor alte posibile atacuri împotriva evreilor din întreaga lume au crescut de la atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului.

