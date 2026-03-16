Poliția din Amsterdam investighează o nouă explozie revendicată de același grup care a revendicat și atacul asupra unei școli evreiești

Poliția olandeză a deschis o anchetă după ce o explozie revendicată de un grup extremist în Amsterdam a provocat pagube minore unei clădiri de birouri din capitala olandeză.
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
16 mart. 2026, 14:29, Știri externe

Incidentul a avut loc la începutul săptămânii, iar autoritățile analizează posibilitatea ca acesta să fie legat de un atac similar produs recent la o școală evreiască din oraș, au declarat luni reprezentanții poliției, conform Reuters.

Potrivit anchetatorilor, explozia a generat un incendiu de mici dimensiuni, care a fost stins rapid de agenții de securitate ai clădirii. Nu au fost raportate victime, iar daunele materiale sunt considerate minore. Deocamdată, nu este clar dacă imobilul vizat are legături directe cu comunitatea evreiască din Amsterdam.

Explozie revendicată de un grup extremist în Amsterdam și posibile legături cu alte atacuri

Autoritățile olandeze investighează dacă explozia de la clădirea de birouri este conectată cu incidentul de sâmbătă, când aceeași organizație extremistă a revendicat un atac asupra unei școli evreiești. Atacul anterior a provocat, de asemenea, pagube minore, însă a amplificat îngrijorările privind siguranța comunităților evreiești.

Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, alături de premierul olandez Rob Jetten, au condamnat ferm atacul asupra instituției de învățământ, catalogându-l drept un act de intimidare inacceptabil.

Gruparea extremistă a revendicat anterior atacuri asupra unor sinagogi din Rotterdam și din orașul belgian Liege, ceea ce a determinat autoritățile să intensifice măsurile de securitate la obiectivele evreiești din capitala olandeză.

Ministrul justiției, David van Weel, a declarat că nu poate fi exclusă o legătură între exploziile din Amsterdam și Rotterdam, însă a precizat că autoritățile nu confirmă informațiile apărute pe rețelele sociale, revendicate de gruparea extremistă.

Clădirea de birouri afectată este administrată de compania Sienna Investment Managers, care nu a oferit până în prezent un punct de vedere oficial.

Recomandarea video

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NG, conceput pentru a contracara rachetele balistice și văzut ca o alternativă la Patriot, va fi testat în Ucraina
G4Media
Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran! S-a „luat” și de China!
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
Libertatea
Zodiile care primesc vești bune de Florii 2026. Schimbări neașteptate pentru trei semne zodiacale
CSID
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Promotor