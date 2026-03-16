Poliția din Amsterdam investighează o nouă explozie revendicată de același grup care a revendicat și atacul asupra unei școli evreiești

Incidentul a avut loc la începutul săptămânii, iar autoritățile analizează posibilitatea ca acesta să fie legat de un atac similar produs recent la o școală evreiască din oraș, au declarat luni reprezentanții poliției, conform Reuters.

Potrivit anchetatorilor, explozia a generat un incendiu de mici dimensiuni, care a fost stins rapid de agenții de securitate ai clădirii. Nu au fost raportate victime, iar daunele materiale sunt considerate minore. Deocamdată, nu este clar dacă imobilul vizat are legături directe cu comunitatea evreiască din Amsterdam.

Explozie revendicată de un grup extremist în Amsterdam și posibile legături cu alte atacuri

Autoritățile olandeze investighează dacă explozia de la clădirea de birouri este conectată cu incidentul de sâmbătă, când aceeași organizație extremistă a revendicat un atac asupra unei școli evreiești. Atacul anterior a provocat, de asemenea, pagube minore, însă a amplificat îngrijorările privind siguranța comunităților evreiești.

Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, alături de premierul olandez Rob Jetten, au condamnat ferm atacul asupra instituției de învățământ, catalogându-l drept un act de intimidare inacceptabil.

Gruparea extremistă a revendicat anterior atacuri asupra unor sinagogi din Rotterdam și din orașul belgian Liege, ceea ce a determinat autoritățile să intensifice măsurile de securitate la obiectivele evreiești din capitala olandeză.

Ministrul justiției, David van Weel, a declarat că nu poate fi exclusă o legătură între exploziile din Amsterdam și Rotterdam, însă a precizat că autoritățile nu confirmă informațiile apărute pe rețelele sociale, revendicate de gruparea extremistă.

Clădirea de birouri afectată este administrată de compania Sienna Investment Managers, care nu a oferit până în prezent un punct de vedere oficial.