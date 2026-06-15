Legea privind moartea asistată revine în Parlamentul britanic. Apelul lansat de un deputat

Parlamentarul susține că obiectivul este finalizarea procesului legislativ început anul trecut și adoptarea unei legi care să permită, în anumite condiții, asistarea persoanelor aflate în fază terminală să își încheie viața, potrivit BBC.

Proiectul reia o inițiativă respinsă anterior

Lauren Edwards, deputată pentru circumscripția Rochester and Strood, a anunțat că va depune un proiect identic cu cel adoptat de Camera Comunelor în 2025.

Inițiativa precedentă a fost promovată de deputata laburistă Kim Leadbeater.

Deși proiectul a trecut de Camera Comunelor, acesta nu a reușit să obțină aprobarea finală în Camera Lorzilor. Dezbaterile au fost prelungite de numeroase amendamente, iar proiectul a rămas fără timpul necesar pentru a fi adoptat.

Susținătorii legii consideră că procesul trebuie reluat. Criticii afirmă însă că textul conține probleme importante și nu oferă suficiente garanții pentru persoanele vulnerabile.

Ce prevede proiectul

Potrivit formei discutate anul trecut, persoanele majore diagnosticate cu o boală terminală și care au o speranță de viață estimată la cel mult șase luni ar putea solicita asistență pentru a-și încheia viața.

Procedura ar urma să fie supusă unor condiții și mecanisme de control prevăzute de lege.

Tema rămâne una dintre cele mai controversate din politica britanică, generând dezbateri intense atât în Parlament, cât și în societate.

O procedură rar utilizată ar putea schimba soarta legii

Prin reintroducerea exactă a proiectului, susținătorii inițiativei ar putea apela la prevederile speciale ale Legii Parlamentului.

Acest mecanism este folosit foarte rar în Marea Britanie. În ultimul secol, el a fost aplicat de doar câteva ori.

Procedura permite Camerei Comunelor să adopte un proiect de lege chiar și fără acordul final al Camerei Lorzilor, dacă textul este aprobat în două sesiuni parlamentare consecutive.

Lauren Edwards a declarat că respectă regulile parlamentare și că rolul Camerei Lorzilor este să îmbunătățească legislația, nu să o blocheze.

Totuși, ea a precizat că este deschisă unor modificări și că unele dintre amendamentele propuse anterior au fost rezonabile.

Opoziția avertizează asupra riscurilor

Noua inițiativă a fost întâmpinată cu rezerve de o parte a clasei politice și a organizațiilor profesionale.

Mai multe organizații din domeniul sănătății mintale, al îngrijirii paliative și al drepturilor persoanelor cu dizabilități au exprimat anterior îngrijorări legate de proiect.

Criticii susțin că legea ar putea crea presiuni asupra unor persoane aflate în situații dificile și că sistemul actual de protecție nu este suficient de solid.

Deputata laburistă Ashley Dalton a afirmat că proiectul rămâne profund controversat și că prioritățile guvernului ar trebui să fie reducerea costului vieții și reformarea sistemului de sănătate.

Dezbaterea continuă în politica britanică

Tema morții asistate a divizat partidele politice britanice în ultimii ani.

Premierul Keir Starmer a susținut anterior principiul legalizării, în timp ce alți lideri politici s-au pronunțat împotrivă.

Discuțiile au readus în atenție și situația serviciilor de îngrijire paliativă. Unii politicieni consideră că acestea trebuie consolidate înainte de orice schimbare legislativă majoră.

Reluarea proiectului în Parlament garantează că dezbaterea privind moartea asistată va rămâne unul dintre cele mai sensibile și disputate subiecte din politica britanică în perioada următoare.