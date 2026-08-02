Volodimir Zelenski cere sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru securitatea rutelor din Marea Neagră

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, despre securitatea rutelor maritime din Marea Neagră și despre protejarea securității alimentare globale, având în vedere amenințările la adresa transporturilor maritime ucrainene venite din partea Rusiei și Iranului.

În discursul său de sâmbătă, 1 august, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina a ajutat în trecut la păstrarea securității partenerilor săi din Golf, inclusiv în ceea ce privește apărarea împotriva atacurilor iraniene. El a precizat că acum solicită sprijin în schimb pentru regiunea Mării Negre.

„Am discutat despre cum ne pot ajuta Emiratele în Europa, în regiunea Mării Negre. Aceasta privește securitatea alimentară, privește securitatea rutelor maritime”, a spus Zelenski.

Recent, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a acuzat Ucraina că ar fi atacat o navă comercială iraniană în Marea Caspică, susținând că incidentul s-a soldat cu moartea unui marinar.

El a calificat presupusul atac drept o încălcare a Cartei ONU și a precizat că acesta ar fi fost efectuat la solicitarea Israelului. Oficialul iranian le-a transmis reprezentanților Uniunii Europene și Rusiei că incidentul nu va rămâne fără răspuns.

Potrivit informațiilor apărute, Teheranul a luat în calcul un atac asupra unui port maritim ucrainean ca represalii, însă demersurile diplomatice au reușit să evite escaladarea situației.

Amenințările la adresa coridorului cerealier se intensifică

Riscul unor represalii din partea Iranului se adaugă pericolelor care există deja în Marea Neagră.

Pe parcursul verii, forțele Rusiei și-au intensificat atacurile asupra navelor civile, într-o campanie despre care Volodimir Zelenski spune că urmărește blocarea completă a coridorului cerealier creat de Ucraina.

Incidentul din Marea Caspică marchează un nou episod problematic în relațiile dintre Ucraina și Iran, care erau deja afectate de sprijinul militar oferit de Teheran Moscovei prin livrarea de drone Shahed și alte tehnologii de război.