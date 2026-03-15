Un lanț olandez de magazine permite tinerilor să aplice la joburi prin WhatsApp și să-și programeze singuri interviuri

Jumbo se adresează în mod special tinerilor cu vârste între 13 și 21 de ani, pentru care retailerul reprezintă adesea primul loc de muncă part‑time. În fiecare an, compania primește aproximativ 170.000 de aplicări, dintre care sunt angajate în jur de 22.000 de persoane, notează RetailDetail.

Inițiativa de a-i invita să aplice prin WhatsApp vine ca răspuns la nevoia de viteză în recrutarea tinerilor și la dorința de a face procesul de angajare mai accesibil și mai intuitiv.

Lanțul Jumbo a fost fondat în 1979 în Tilburg, Olanda, și face parte din grupul privat Van Eerd Group. Rețeaua are peste 700 de magazine în Olanda și Belgia și o cotă de piață de aproximativ 22%, fiind competitor principal pentru alte supermarketuri mari din regiune.

Pe lângă recrutarea digitală prin WhatsApp, Jumbo este implicată în inițiative orientate spre sustenabilitate și servicii inovatoare: de exemplu, a anunțat că va opri promoțiile la carne proaspătă în magazinele sale pentru a încuraja consumul de proteine pe bază de plante și își extinde rețeaua de distribuție prin centre automate moderne care reduc impactul asupra mediului.