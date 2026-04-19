Dezvăluiri din cercul apropiat al lui Trump: nu-i ascultă pe consilieri, se enervează și improvizează

Dezvăluirile au fost făcute de The Wall Street Journal. Conform publicației americane, consilierii îi cer lui Trump să nu vorbească prea mult în public și cu presa, dar el nu-i ascultă.

Concret, apropiații și experții îi cer să dea mai rar interviuri din cauza declarațiilor contradictorii. Pentru o scurtă perioadă el a acceptat sfatul, dar a revenit repede la stilul său. Dezvăluirile mai arată că președintele SUA improvizează atât în discursuri, cât și în postări.

În plus, publicația americană a aflat că Trump a țipat la asistenții săi timp de câteva ore după ce iranienii au doborât un avion de vânătoare al armatei SUA. De asemenea, președintele se plânge frecvent că Europa „nu ajută”.

Totodată, liderul SUA se confruntă cu propriile dileme în ciuda imaginii de lider dur. De exemplu, el a renunțat la ideea de a ocupa insula iraniană Kharg, deoarece se temea de pierderi mari.