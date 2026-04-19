Dezvăluiri din cercul apropiat al lui Trump: nu-i ascultă pe consilieri, se enervează și improvizează

Donald Trump nu-i ascultă pe consilieri, se enervează și improvizează. Este una dintre dezvăluirile făcute din cercul apropiat al președintelui american. În ciuda imaginii publice de lider sigur pe el, Trump se confruntă cu propriile dileme și temeri, mai susțin cei care au făcut dezvăluirile.
Dezvăluiri din cercul apropiat al lui Trump: nu-i ascultă pe consilieri, se enervează și improvizează
Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
19 apr. 2026, 09:40, Politic

Dezvăluirile au fost făcute de The Wall Street Journal. Conform publicației americane, consilierii îi cer lui Trump să nu vorbească prea mult în public și cu presa, dar el nu-i ascultă.

Concret, apropiații și experții îi cer să dea mai rar interviuri din cauza declarațiilor contradictorii. Pentru o scurtă perioadă el a acceptat sfatul, dar a revenit repede la stilul său. Dezvăluirile mai arată că președintele SUA improvizează atât în discursuri, cât și în postări.

În plus, publicația americană a aflat că Trump a țipat la asistenții săi timp de câteva ore după ce iranienii au doborât un avion de vânătoare al armatei SUA. De asemenea, președintele se plânge frecvent că Europa „nu ajută”.

Totodată, liderul SUA se confruntă cu propriile dileme în ciuda imaginii de lider dur. De exemplu, el a renunțat la ideea de a ocupa insula iraniană Kharg, deoarece se temea de pierderi mari.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
1.320 lei amendă pentru toți șoferii români care au uitat acest obiect acasă
Gandul
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Cadou obligatoriu pentru ÎPS Teodosie: 200 de lei de student, la festivitatea de absolvire. Organizator: „Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 de lei”
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă smântână din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
CSID
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Promotor