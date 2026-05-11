Avertisment: România e printre țările din UE cu cele mai multe mame minore / Asociația Moașelor cere intervenția urgentă a statului

Sarcina la minore reprezintă una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din România și reclamă intervenții urgente din partea autorităților, avertizează Asociația Moașelor din România, care atrage atenția asupra lipsei serviciilor medicale esențiale, a educației pentru sănătate sexuală și a mecanismelor eficiente de protecție împotriva violenței sexuale asupra minorilor.

Semnalul de alarmă a fost tras în cadrul unei reuniuni consultative organizate în pregătirea celei de-a 33-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care va avea loc la Haga, în perioada 3–8 iulie 2026.

Mamele minore au risc crescut de discriminare

Subiectul a fost prezentat de Irina Mateescu și de Cătălina Tarasov, ofițer MERL, în cadrul discuțiilor cu reprezentantul special al OSCE pentru egalitate de gen și cu membri ai societății civile.

Potrivit organizației, fetele care devin mame la vârste fragede sunt expuse unui risc crescut de discriminare, excluziune socială și vulnerabilitate, în condițiile în care accesul la servicii medicale de bază, contracepție și consiliere reproductivă prin sistemul public este aproape inexistent pentru cele mai vulnerabile cazuri.

Nu există o strategie națională coerentă

Reprezentanții asociației susțin că fenomenul nu poate fi redus exclusiv la lipsa educației sexuale, ci reprezintă și un indicator al deficiențelor sistemului de prevenire și combatere a violenței sexuale împotriva minorilor.

Deși România continuă să se afle printre statele membre ale Uniunea Europeană cu cele mai ridicate rate ale mamelor minore, educația pentru sănătate sexuală nu beneficiază, în prezent, de o strategie națională coerentă și nici de finanțare adecvată, atrage atenția organizația.

Rolul esențial al moașei

În același timp, mecanismele de identificare, raportare și intervenție în cazurile de abuz sexual asupra minorilor sunt considerate insuficient dezvoltate.

Asociația Moașelor din România subliniază, totodată, rolul esențial al moașelor în prevenție și îngrijire, de la consiliere contraceptivă și educație pentru sănătate sexuală, până la monitorizarea sarcinii, sprijin postnatal și orientarea către servicii specializate în cazurile de violență sau abuz.

„Nu putem vorbi despre egalitate de gen reală și nu putem oferi servicii optime pentru fete și femei fără moașe integrate în sistemul de sănătate publică.

Moașele sunt o necesitate de sănătate publică și un pilon al unui sistem de sănătate echitabil”, au transmis reprezentanții organizației.