Noul prim-ministru olandez Jetten se confruntă cu o sarcină dificilă odată cu instalarea guvernului minoritar

Jetten, în vârstă de 38 de ani, a propulsat partidul său progresist și pro-UE, D66, către o victorie electorală surprinzătoare în octombrie anul trecut, printr-o campanie rafinată și optimistă, promițând o ruptură față de guvernul anterior, dominat de naționalistul Geert Wilders, titrează Reuters.

Optimismul său va fi pus la încercare încă de la început, deoarece coaliția sa de centru-dreapta nu deține majoritatea în camerele inferioare și superioare ale parlamentului olandez și va avea nevoie de sprijinul opoziției pentru toate propunerile sale.

Coaliția dintre D66, creștin-democrații conservatori și VVD de dreapta reprezintă un experiment rar în cea de-a cincea economie din zona euro, guvernată în mod tradițional de coaliții majoritare cu pacturi guvernamentale detaliate.

Obținerea majorității a devenit din ce în ce mai dificilă în peisajul politic olandez fragmentat, deoarece preferințele alegătorilor se schimbă în fiecare ciclu electoral, iar partidele de centru au pierdut constant din sprijinul electoratului.

O luptă dificilă

Într-un semn clar al luptei dificile cu care se confruntă Jetten, partidele de opoziție, de la stânga la dreapta, au denunțat planurile coaliției de a finanța o creștere istorică a cheltuielilor pentru apărare prin reduceri în domeniul asistenței sociale și al sănătății.

Liderul opoziției de stânga, Jesse Klaver, a declarat vineri că planurile sunt „nedrepte”, după ce calcule independente au arătat că acestea ar afecta în mod disproporționat persoanele cu venituri mai mici.

„Oamenii obișnuiți vor plăti cu sute de euro mai mult, celor mai bogați nu li se cere nimic în plus”, a spus el într-o postare pe platforma X. „Acest lucru trebuie să se schimbe.”

Wilders a declarat că se va opune oricărei inițiative a guvernului Jetten, în timp ce o serie de partide mai mici și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planurile prezentate până în prezent.

Coaliția s-a angajat să crească cheltuielile pentru apărare până la noul obiectiv al NATO de 3,5 % din PIB până în 2035, de la aproximativ 2 % în prezent, prin intermediul unei „taxe de libertate”, sub forma unei suprataxe la impozitul pe venit.

Coaliția își propune să limiteze indemnizațiile de șomaj, să majoreze contribuțiile proprii ale cetățenilor la sistemul de sănătate și să accelereze creșterea vârstei de pensionare, în concordanță cu creșterea speranței de viață.

Coaliția a promis, de asemenea, o abordare strictă a migrației în scopul obținerii azilului, un subiect care a divizat politica olandeză de ani de zile și a dus la căderea celor două guverne anterioare.

Minimizarea dezavantajului

Jetten a încercat să minimizeze dezavantajul de a deține doar 66 din cele 150 de locuri din camera inferioară a parlamentului, numindu-l o oportunitate pentru o mai bună cooperare în parlament, după era Wilders, marcată de lupte politice interne fără progrese în niciun domeniu politic.

În zilele premergătoare instalării guvernului său, el a declarat că mai există încă posibilitatea de a ajusta planurile.

„Vedem că toată lumea plătește un preț, dar că acesta nu este distribuit în mod egal”, a spus el.

„În lunile următoare, putem să ne luăm timp pentru a îmbunătăți planurile, înainte de a redacta bugetul final.”

Yesilgoz la Apărare

Creșterea cheltuielilor va fi supravegheată de noul ministru al Apărării, Dilan Yesilgoz, care a preluat conducerea partidului VVD în 2023 de la Mark Rutte, cel mai longeviv prim-ministru al Olandei și actualul șef al NATO.

Fostul membru al Parlamentului European Tom Berendsen este noul ministru de Externe, în timp ce Eelco Heinen a rămas la Finanțe.