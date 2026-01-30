Noul guvern olandez vrea interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani

Noul guvern minoritar de la Haga, format din D66 (centru), CDA (centru dreapta) și VVD (liberali), propune introducerea unei „vârste minime europene aplicabilă de 15 ani pentru rețelele de socializare, cu verificare a vârstei respectând confidențialitatea tinerilor”, notează Politico.

Astfel, Olanda s-a poziționat alături de alte state, precum Franța, unde un proiect de lege similar a fost recent adoptat de camera inferioară a parlamentului și ar putea intra în vigoare din septembrie.

În plan internațional, și Australia a făcut pași în această direcție. Canberra a deschis drumul în decembrie, interzicând accesul copiilor la mai multe platforme online.

Guvernul urmărește și implementarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea timpului petrecut în fața ecranelor, prin prevenție și recomandări de sănătate publică, precum și reguli mai stricte privind utilizarea telefoanelor mobile la școală. Conform propunerilor, elevii ar urma să își lase telefoanele acasă sau în dulapuri speciale pe durata orelor de curs.

Pentru implementarea măsurilor expuse în planul de guvernare, noul executiv va avea nevoie de sprijin parlamentar suplimentar, întrucât coaliția deține doar 66 din cele 150 de locuri în parlament.