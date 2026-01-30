Noul guvern al Olandei se angajează să mențină sprijinul pentru Ucraina

Acest program, un manifest de 79 de pagini, este rezultatul unui acord încheiat cu greu între trei partide politice, conduse de centristul Rob Jetten, care este pe cale să devină prim-ministru. „Lupta din Ucraina privește securitatea întregii Europe”, se arată în document, potrivit Le Figaro.

„Prin urmare, continuăm să oferim sprijin financiar și militar pe mai mulți ani și vom continua să pledăm pentru utilizarea activelor rusești înghețate”, se arată în manifest. Noua coaliție s-a angajat să consacre prin lege obiectivul minim de cheltuieli pentru apărare al NATO de 3,5% din PIB. Rob Jetten, carismaticul politician în vârstă de 38 de ani din partidul centrist D66, este pe cale să devină cel mai tânăr prim-ministru al țării și primul care și-a declarat homosexualitatea.

El a obținut o victorie surprinzătoare la alegerile parlamentare din octombrie, depășind un deficit considerabil în campanie și învingând la limită Partidul pentru Libertate (PVV), o organizație naționalistă de dreapta condusă de Geert Wilders. Fragmentarea peisajului politic olandez înseamnă că niciun partid nu câștigă suficiente locuri în parlamentul format din 150 de membri pentru a guverna singur, ceea ce duce de obicei la negocieri lungi pentru o coaliție.

Guvernul Olandei are nevoie de sprijinul altor partide

Partidul D66 al lui Jetten a format în sfârșit o coaliție cu CDA (centru-dreapta) și VVD (liberal), dar îi vor lipsi nouă locuri pentru a obține majoritatea parlamentară, având doar 66 de locuri. Aceasta înseamnă că guvernul său va avea nevoie de sprijinul altor partide pentru a adopta legislația. „Astăzi, stabilim un nou curs pentru țara noastră”, le-a spus reporterilor Rob Jetten.