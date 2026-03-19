Nicușor Dan anunță că statul român va interveni pe piața de energie, pentru stabilizarea prețurilor: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri”

Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi de la Bruxelles că, într-o săptămână, statul român va interveni pe piața de energie pentru a stabiliza prețurile, după creșterea acestora generată de criza din Golf.
Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună
Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună
Mark Rutte, îi răspunde lui Trump pe tema Strâmtorii Ormuz: Am toată încrederea că aliații vor sprijini interesul comun
Mark Rutte, îi răspunde lui Trump pe tema Strâmtorii Ormuz: Am toată încrederea că aliații vor sprijini interesul comun
Șeful NATO a reacționat la amenințările Iranului la adresa României
Șeful NATO a reacționat la amenințările Iranului la adresa României
„România, mai sigură decât oricând”. Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte la NATO
„România, mai sigură decât oricând”. Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte la NATO
O nouă atracție la Turnul Eiffel: cum poți experimenta „Vertigo of the Tower”
O nouă atracție la Turnul Eiffel: cum poți experimenta „Vertigo of the Tower”
Sorina Matei
19 mart. 2026, 11:24, Economic

Președintele Nicușor Dan a anunțat că în ultimele zile au avut loc mai multe discuții între miniștrii cabinetului Ilie Bolojan despre stabilizarea prețurilor la energie. Statul român va lua măsuri.

„Au avut loc discuții la Guvern, între Guvern și piața de energie și o să vedeți în zilele următoare, o săptămână, un set de măsuri. O să vedeți măsurile când vor fi adoptate, dar va fi o acțiune din partea statului român”, a spus președintele Nicușor Dan.

„Pe noi ne interesează energia. Suntem într-un grup de state care doresc ca prețurile de energie și industriile să nu aibă de suferit. (…) Cu privire la nuclear, noi suntem printre principalii susținători ai nuclearului, în ceea ce privește stimularea și direcționarea producției în interiorul UE”, a anunțat șeful statului.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Cristina Maria, o româncă de 46 de ani, s-a deghizat în călugăriță și a bătut la ușa unei pensionare. Ce a urmat
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Încă o reformă blocată în Coaliție: comasările de instituții au rămas o vorbă-n vânt, partidele își numesc sinecuriști în fruntea lor. „Fiecare vrea să comaseze de la ceilalți”
Libertatea
Ciorba „săracului” | Rețetă de ciorbă care te costă doar 9 lei (4 porții)
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor