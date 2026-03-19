Nicușor Dan anunță că statul român va interveni pe piața de energie, pentru stabilizarea prețurilor: „O să vedeți într-o săptămână un set de măsuri”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că în ultimele zile au avut loc mai multe discuții între miniștrii cabinetului Ilie Bolojan despre stabilizarea prețurilor la energie. Statul român va lua măsuri.
„Au avut loc discuții la Guvern, între Guvern și piața de energie și o să vedeți în zilele următoare, o săptămână, un set de măsuri. O să vedeți măsurile când vor fi adoptate, dar va fi o acțiune din partea statului român”, a spus președintele Nicușor Dan.
„Pe noi ne interesează energia. Suntem într-un grup de state care doresc ca prețurile de energie și industriile să nu aibă de suferit. (…) Cu privire la nuclear, noi suntem printre principalii susținători ai nuclearului, în ceea ce privește stimularea și direcționarea producției în interiorul UE”, a anunțat șeful statului.