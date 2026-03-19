Dominic Fritz, atac la PSD: „Nu toți partenerii joacă corect și unii încearcă să construiască majorități paralele” / „PSD ar putea lua în calcul o guvernare cu alt partener, inclusiv AUR”

Președintele USR, Dominic Fritz, a susținut joi o serie de declarații după ședința coaliției de guvernare dedicată bugetului de stat, unde a vorbit despre prezența partidului său în coaliția de guvernare.

Întrebat despre analiza anunțată de PSD privind continuarea în coaliție, dar și despre discuțiile similare din PNL și USR privind viitorul guvernării, Dominic Fritz a spus că formațiunea sa își asumă responsabilitatea.

„Noi am spus foarte clar că în această situație extrem de dificilă pentru România noi ne asumăm partea noastră de responsabilitate și de aceea vrem și ne dorim să facem parte din această guvernare, cu cele patru ministere pe care le conducem, să facem reforme reale care îmbunătățesc viața românilor.”, a spus Fritz.

Într-un atac subtil la adresa celorlalți colegi de la Guvern, președintele USR a anunțat că nu toți partenerii respectă aceleași reguli în coaliție.



„Doar că în același timp trebuie să constatăm că nu toți partenerii joacă întotdeauna corect și că unii încearcă să construiască majorități paralele.”

Fritz a explicat că perioada următoare este una decisivă pentru toate partidele din coaliție, având în vedere că fiecare este nevoit să își clarifice poziția.



„Cred că această perioadă de consultări interne este o perioadă importantă în care fiecare poate să-și clarifice dacă într-adevăr vrea să rămână la guvernare, să facă reforme pentru români sau dacă ar dori să treacă în opoziție.”, a spus el.

În același context, Dominic Fritz a făcut referire și la scenarii alternative de guvernare, sugerând că PSD ar putea lua în calcul alte alianțe, cu alte partide.



„Sau, în cazul PSD, dacă dorește să facă o guvernare cu un alt partener, adică cu acest partener de rezervă pe care l-am văzut cu toții în ultimele săptămâni, AUR.”, a spus liderul USR.

„Și eu îmi doresc această claritate din partea partenerilor de coaliție. USR, la fel, va face această clarificare luni în Comitetul Politic.”, a spus Fritz.