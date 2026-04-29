Fritz, atac la adresa PSD, pe fondul moțiunii: Alege drumul spre Est. Drumul AUR

Dominic Fritz a criticat miercuri textul moțiunii de cenzură depusă împotriva cabinetului Bolojan, acuzând formațiunile care au început procedura de discurs pro-rus. De asemenea, liderul USR a calificat PSD drept un partid ipocrit care se îndepărtează de valorile pro-europene.

„Citiți moțiunea PSD-AUR. „România tratată ca o colonie”, „birocrație transnațională”, „model străin impus”, „active strategice vândute” etc. Este limba pe care AUR a copiat-o din manualele care circulă la Moscova și pe care PSD și-o însușește. PSD, din partener într-o coaliție pro-europeană, atacă cu mare ipocrizie tocmai reformele care duc țara mai departe pe drumul european. Ne anunță că alege un drum nou. Drumul spre Est. Drumul AUR. Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Dominic Fritz.

Președintele USR a criticat și guvernele anterioare conduse de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu care au crescut deficitul bugetar, dar și corupția și sinecurile politice din stat.

„Moțiunea AUR-PSD numește reformele miniștrilor USR drept „străine de sufletul poporului”. Ce este „sufletul poporului” pentru ei? Este înțelepciunea rusească? Este deficitul de 9,3% pe care l-au lăsat la finalul guvernului Ciolacu-Ciucă – cel mai mare din Uniunea Europeană? Sunt pensiile speciale pe care le apără cu disperare? Cutiile de pantofi pline cu șpagă? Verișorii cu care au umplut statul?”, spune Fritz.

În final, președintele USR reiterează direcția pro-europeană a Români și face apel la presiune asupra parlamentarilor PSD și AUR pentru respingerea moțiunii.

„România noastră este România europeană. Și nu o vom întoarce. De aceea acest Guvern trebuie să continue. Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte. Acesta este calculul AUR-PSD. Și putem să-l stricăm. Nu abandonați. Puneți presiune pe fiecare deputat și senator PSD și AUR”, conchide primarul Timișoarei.

Partidul Social Democrat, alături de Alianța pentru Unirea Românilor au depus moțiune de cenuzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, votul urmând să aibă loc marțea viitoare, pe 5 mai.