George Simion, atac la adresa lui Nicușor Dan: „Spune că nu se poate ca partidul numărul 1 și numărul 2 să guverneze. Nu există un astfel de precedent decât în dictatură”

Liderul AUR, George Simion, a susținut luni, într-o conferință de presă, că parlamentarii formațiunii sale nu acționează la comandă, ci în baza mandatului primit de la alegători.

Luni, George Simion a declarat, la puțin timp după anunțul privind demersul comun cu PSD, că AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos guvernarea.

Partidele PSD și AUR au anunțat că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut luni de reprezentanți ai celor două partide politice.

Întrebat dacă are garanția că toți membrii din partidul AUR vor vota așa cum „le dictează”, George Simion a respins ideea unei astfel de persuasiuni.

„Eu nu dictez nimănui. Și parlamentarii AUR, dar și parlamentarii SOS și parlamentarii POT vin în urma unui vot de încredere din partea cetățenilor. Fiecare parlamentar are datoria să asculte vocea celor care i-au votat. Nu pentru că le dictează George Simion sau vreun lider de partid, ci pentru că le dictează românii. Este timpul să ascultăm vocea cetățenilor, vocea românilor, vocea celor care ne-au trimis aici și nu să ne vindem. Dacă domnul Bolojan, de exemplu, cum spuneți dumneavoastră, eu nu am cunoștință de așa ceva a considerat de cuviință să se ducă ca în piață să cumpere parlamentari asta nu spune multe despre domnul Bolojan, ci despre acei parlamentari dacă se lasă tranzacționați. Eu sunt un om de onoare și îmi respect mandatul de președinte aur și mandatul de deputat și de aceea mă gândesc că românii au încredere, o parte importantă din români au încredere în ceea ce eu spun”, a declarat George Simion.

Întrebat dacă există sancțiuni interne pentru parlamentarii AUR care nu respectă decizia comună a partidului, Simion a spus că discuția este una ipotetică și a insistat pe ideea de unitate politică.

„Discutăm cazuri ipotetice. Eu cred că toată lumea care este de onoare și este membru aur va face în consecință. Am auzit de niște jocuri de culise. Mă interesează prea puțin cine este în această barcă pe care am pornit-o de la zero și am dus-o la a fi primul partid în preferințele românilor, va acționa conform voinței românilor. Și 80% dintre români vor ca acest guvern să plece. Mai departe, dacă ei se gândesc să continue acest vas eșuat și să ducă și România spre naufragiu, este greșit. Eu nu cred că aceiași oameni, fără Ilie Bolojan, pot produce alt rezultat. Este timpul să plece și să acționeze conform votului românilor din 2024 și 2025 și să aibă loc o schimbare. Unul din motivele pentru care la începutul lunii mai depunem și votăm această moțiune este faptul că România este condusă astăzi prin acest guvern de partidul numărul 4 în preferințele românilor.”, a declarat liderul AUR.

George Simion a venit apoi cu critici dure la adresa președintelui, Nicușor Dan.

„Adică Nicușor Dan spune că nu se poate ca partidul numărul 1 și numărul 2 să guverneze. În schimb, pe zeci de miliarde de euro se împrumută în numele românilor al patrulea partid. În istoria recentă, în ultima sută de ani, nu există un astfel de precedent decât în dictatură. Dictatura carlistă, mai exact. Nu vrem să ne întoarcem acolo. În momentul în care am avut un vot, trebuie respectat votul românilor. Dacă nu se mai respectă votul românilor, trebuie să ajungem iarăși la alegeri. Aceasta este ținta noastră politică, așa cum am enunțat-o din luna decembrie. Dar aceste alegeri anticipate trebuie să fie corecte”, a mai spus liderul AUR.

Totodată, George Simion a declarat în cadrul conferinței de presă că există influențe ascunse în jurul președintelui Nicușor Dan.

El nu a indicat exact care ar fi sursa acestor influențe.

„N-aș putea să vă spun care este interesul din spate. După cum n-aș putea să vă spun de ce pare că Nicușor Dan este efectiv arestat de către o formație politică din România”, a spus liderul AUR.

Acesta a declarat că îi solicită președintelui respect atât pentru partidul său, AUR, cât și pentru alegătorii care îl susțin.

„Eu îi cer public, poate nu se va simți jignit de această cerință, să ne respecte și pe noi, ca formațiune politică-democratică și alegătorii noștri care sunt o parte importantă a societății românești”, a precizat George Simion.

Liderul AUR a continuat atacurile și către lideri ai altor formațiuni politice, inclusiv către primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, pe care l-a îndemnat la mai multă reținere în declarații publice.

„Același lucru îi solicit și domnului Dominic Fritz, care s-a bucurat de ospitalitatea românească și a putut ajunge președinte de partid, a putut ajunge primarul Timișoarei. Nu cred că trebuie să mai facă afirmații de genul celor făcute săptămâna trecută”, a spus Simion.