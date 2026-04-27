Dominic Fritz, reacție la alianța PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan: „Cele două partide sunt din același aluat”

Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat, într-o postare pe Facebook, colaborarea dintre PSD și AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, spunând că alianța confirmă apropierea dintre cele două partide.

Reacția sa vine după anunțul partidelor PSD și AUR privind inițierea moțiunii de cenzură. Dominic Fritz spune că situația arată, în acest moment, care este direcția politică a celor două formațiuni.

„Premierul și miniștrii sunt la muncă. PSD și AUR au confirmat azi dimineață ceea ce mulți dintre noi știam. Cele două partide sunt din același aluat. Iar moțiunea depusă e, așa cum au spus ei, ‘primul pas pe drumul lor comun'”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Liderul USR avertizează că o astfel de moțiune ar putea conduce la instabilitate politică prelungită, cu efecte economice negative, inclusiv creșteri de prețuri și presiuni asupra pieței muncii.

„Mulțumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. ‘Suveranismul’ este doar o altă față a pesedismului (…) România nu-și permite haosul pe care îl pregătesc PSD și AUR. Nu au nicio remușcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României”, a adăugat acesta.

Dominic Fritz a mai spus că USR nu va mai lua în calcul o colaborare cu PSD în viitor, dacă social-democrații merg mai departe cu acest demers politic alături de AUR.

„De luni de zile, drumul spre reformă a fost sabotat de PSD. Acum și-au dat arama pe față (…) Drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianță cu extremiștii promite mai mult acces la resursele statului”, a mai punctat Fritz.