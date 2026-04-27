Prima pagină » Politic » Dominic Fritz, reacție la alianța PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

Dominic Fritz, reacție la alianța PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan: „Cele două partide sunt din același aluat”

Liderul USR, Dominic Fritz, a criticat alianța PSD-AUR pentru moțiunea împotriva Guvernului Bolojan, susținând că cele două partide au aceeași direcție politică.
Sursa foto: Facebook/Dominic Fritz
Nițu Maria
27 apr. 2026, 15:04, Politic

Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat, într-o postare pe Facebook, colaborarea dintre PSD și AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, spunând că alianța confirmă apropierea dintre cele două partide.

Reacția sa vine după anunțul partidelor PSD și AUR privind inițierea moțiunii de cenzură. Dominic Fritz spune că situația arată, în acest moment, care este direcția politică a celor două formațiuni.

„Premierul și miniștrii sunt la muncă. PSD și AUR au confirmat azi dimineață ceea ce mulți dintre noi știam. Cele două partide sunt din același aluat. Iar moțiunea depusă e, așa cum au spus ei, ‘primul pas pe drumul lor comun'”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Liderul USR avertizează că o astfel de moțiune ar putea conduce la instabilitate politică prelungită, cu efecte economice negative, inclusiv creșteri de prețuri și presiuni asupra pieței muncii.

„Mulțumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. ‘Suveranismul’ este doar o altă față a pesedismului (…) România nu-și permite haosul pe care îl pregătesc PSD și AUR. Nu au nicio remușcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României”, a adăugat acesta.

Dominic Fritz a mai spus că USR nu va mai lua în calcul o colaborare cu PSD în viitor, dacă social-democrații merg mai departe cu acest demers politic alături de AUR.

„De luni de zile, drumul spre reformă a fost sabotat de PSD. Acum și-au dat arama pe față (…) Drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianță cu extremiștii promite mai mult acces la resursele statului”, a mai punctat Fritz.

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Val de cazuri de varicelă la adulți în 2026. De ce boala „copilăriei” a devenit un pericol letal la maturitate
Libertatea
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CSID
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor