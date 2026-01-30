Noul guvern olandez condus de Rob Jetten dorește să salveze NATO

Declarațiile aparțin ministrului olandez de Externe, David van Weel, într-un interviu acordat publicației POLITICO, la scurt timp după finalizarea acordului de coaliție de la Haga.

Van Weel a recunoscut că relațiile transatlantice au fost serios afectate în ultimele săptămâni, în special de declarațiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda.

Oficialul olandez a catalogat aceste cereri drept o distragere periculoasă de la prioritățile reale, precum negocierile pentru pace în Ucraina.

„Sperăm să nu mai vedem Groenlanda pe masă”, a afirmat el.

Viitorul NATO și securitatea europeană, între dependență și autonomie

În contextul dezbaterii privind capacitatea Europei de a se apăra fără sprijinul Statelor Unite, Van Weel a adoptat o poziție echilibrată. El a admis că, în prezent, Europa depinde masiv de SUA, dar a insistat că această dependență trebuie redusă treptat.

„Este în interesul unei relații transatlantice mai echilibrate”, a spus ministrul, făcând referire și la avertismentul lansat de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Olanda, cu o populație de aproximativ 18 milioane de locuitori, s-a angajat să atingă noul prag NATO de 5% din PIB pentru securitate națională. În prezent, bugetul anual al apărării este de circa 28 de miliarde de dolari, depășind cheltuielile unor state UE mult mai mari. De asemenea, guvernul olandez vizează extinderea forțelor armate de la 70.000 la 100.000 de militari până în 2030.

Viitorul NATO și securitatea europeană, cu o Europă mai puternică militar

Van Weel a susținut ideea creării unui Consiliu European de Securitate, care să includă și state non-UE, precum Marea Britanie.

El a argumentat că Uniunea Europeană, construită inițial pe baze economice, trebuie să se adapteze noii realități geopolitice și să își asume un rol mai clar în domeniul securității.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, ministrul olandez a declarat că există semnale încurajatoare din partea Kievului privind un posibil acord de pace, însă presiunea asupra Rusiei rămâne esențială.

„Avem nevoie ca președintele SUA să pună presiune pe Rusia pentru a încheia acest conflict”, a concluzionat Van Weel.