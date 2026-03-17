Rușii se tem că rămân fără piper, fistic, ardei grași, țelină și curmale din cauza războiului din Iran. Ce se întâmplă în restaurante

Astăzi, în presa rusă, lanțurile de retail ale Rusiei au intervenit ca să calmeze spiritele.

Nu va fi o penurie de fistic și ardei, și nici de piper, care sunt provenite tradițional din Iran. Marii retaileri spun, pentru TASS, că sunt pregătiți să redistribuie rapid volum de import, dacă este necesar și apar probleme.

„Cele mai problematice produse în acest moment, sunt probabil țelina, curmalele, kiwi-ul și ardeii grași. Dar nu vor dispărea, deoarece există încă surse alternative de aprovizionare. Mai mult, din câte știu eu, Iranul continuă să își exporte produsele. Deși nu în cantități atât de mari, încă exportă”, spun aceștia.

Furnizorii alternativi – o soluție

Pentru fiecare categorie de bunuri importate din Iran, există furnizori alternativi. Legumele proaspete sunt furnizate pieței ruse în timpul sezonului iarnă-primăvară de către Turcia, Azerbaidjan, Egipt, Uzbekistan și China.

Fructele citrice sunt furnizate de Maroc, Turcia și Africa de Sud.

Fructele uscate, nucile și condimentele sunt furnizate de Uzbekistan, India și Pakistan.

Kiwi este adus din Chile și China.

Păstrăvii sunt furnizați de Armenia, Turcia, Belarus și fermele autohtone.

Creveții sunt furnizați de India, China, Vietnam, Thailanda, Argentina și Bangladesh.

Situația actuală nu va afecta legumele din borș sau alte produse alimentare importante din punct de vedere social, deoarece cea mai mare parte a acestor aprovizionări sunt asigurate de producătorii autohtoni”, a anunțat Stanislav Bogdanov, președintele ACORT, Asociația Companiilor de Retail din Rusia.

„Pe lângă Iran și Israel, ardeii grași sunt furnizați lanțurilor de retail din Turcia și Thailanda.

În plus, lanțurile de retail își extind în prezent furnizorii din alte țări.

Prețurile s-ar putea schimba

„O parte semnificativă din salata verde și legumele vândute în lanțurile de retail din Rusia sunt cultivate pe plan intern și nu ne așteptăm la lipsuri de aprovizionare sau fluctuații semnificative de prețuri în această categorie”, explicat el.

Nu ar trebui să existe probleme cu apariția fisticului, provenit în mod tradițional din Iran, pe rafturile magazinelor rusești. Singura problemă este că prețul s-ar putea schimba.

„În timp ce fisticul era importat înainte din Iran, acum va fi importat dintr-o altă țară. Va fi mai scump, dar fisticul va fi în continuare pe rafturile magazinelor. Nu va dispărea”, a subliniat președintele ACORT.

Totuși, probleme ar putea apărea la ardei.

„În timpul sezonului iarnă-primăvară, este dificil pentru sectorul agricol intern să înlocuiască ardeii iranieni, deoarece serele rusești sunt concentrate în principal pe castraveți și roșii, susține Mihail Lachugin, fondator independent al portalului Product Media.

Predicțiile sunt că ardeii, fructele kiwi și curmalele, deși se vor afla pe rafturi, aceste produse ar putea deveni mai scumpe pentru restaurante. Ceea ce înseamnă că ori vor crește prețurile meniurilor, ori restaurantele își vor schimba preparatele.

„De exemplu, salatele de țelină sau deserturile cu fistic fie vor crește în preț, fie vor schimba ingredientele. Dar, din nou, acest lucru nu este nimic nou – tot ce au făcut restaurantele în ultimii ani este să își optimizeze meniurile și rețetele”, a concluzionat Lachugin.