„Încă un pas concret”. Republica Moldova deschide negocierile tehnice cu UE pe ultimele trei capitole de aderare

Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru integrare europeană, a făcut acest anunț după ședința Consiliului Afaceri Generale de la Bruxelles.

„Astăzi, țara noastră a făcut încă un pas concret pentru viitorul său european: au fost deschise negocierile tehnice și pentru ultimele trei grupuri de capitole de negociere: Competitivitate și creștere incluzivă, Agenda verde și conectivitate, precum și Resurse, agricultură și coeziune.

Pentru cetățenii Republicii Moldova, aceste negocieri nu sunt doar un proces tehnic, care se întâmplă la Bruxelles. Ele înseamnă schimbări reale aici, acasă: o economie mai puternică, investiții în drumuri și infrastructură modernă, un mediu mai curat, standarde alimentare mai sigure, educație mai bună și servicii publice de calitate, dacă ar fi să enumerăm doar câteva dintre standardele europene de care ne vom bucura în comunitățile noastre”, a spus Cristina Gherasimov într-o postare pe Facebook.

„Faptul că negociem astăzi pe toate cele 33 de capitole este o recunoaștere a muncii depuse în ultimii ani și a încrederii pe care partenerii europeni o au în Moldova și în oamenii ei. Urmează multă muncă pentru a realiza toate reformele. Dar direcția este clară. Moldova merge înainte, cu determinare, spre obiectivul său strategic: aderarea la Uniunea Europeană”, a completat Gherasimov.

Într-o conferință de presă după ședința Consiliului Afaceri Generale de la Bruxelles, comisarul european Marta Kos a lăudat progresele înregistrate de Chișinău în procesul de aderare la UE.

„Europe se află sub presiune din toate părțile. Nu putem să pierdem timp. Moldova este importantă pentru securitatea noastră. Republica Moldova a înregistrat un progres remarcabil și continuă să muncească pentru aderarea la UE”, a spus comisarul european Marta Kos.

Republica Moldova și Ucraina au depus cereri de aderare la UE la câteva zile după izbucnirea războiului lansat de Rusia în Ucraina, în 2022. În vara aceluiași an, Republica Moldova a primit statutul de țară candidat la aderarea la UE, iar un an mai târziu, toate statele membre UE au dat undă verde pentru începerea negocierilor de aderare.