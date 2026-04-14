Victor Negrescu solicită Comisiei Europene un nou pas în negocierile de aderarea a Moldovei la UE

Victor Negrescu a anunțat marți că a trimis o scrisoare către președintele Consiliului European prin care solicită deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Europarlamentarul a cerut acest lucru în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova și ca urmare a alegerilor parlamentare din Ungaria din 12 aprilie.

„Ca urmare a rezultatului alegerilor din Ungaria, am trimis, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, o scrisoare către președintele Consiliului European, António Costa, pentru a solicita deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova”, a scris Victor Negrescu marți, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, scrutinul parlamentar din Ungaria „oferă o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimității și de opoziția guvernului anti-european și pro-rus de la Budapesta”.

Europarlamentarul PSD a menționat faptul că o decizie a Consiliului European în acest sens „ar putea fi luată la prima reuniune formală din iunie sau poate fi agreată de îndată la nivel de ambasadori” și a subliniat progresul înregistrat de Chișinău în procesul de aderare la UE.

„Republica Moldova a făcut progrese reale și a demonstrat că își asumă drumul european. Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare și ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”, a conchis Victor Negrescu.