Șase primari de municipii au cerut să se întâlnească cu Ilie Bolojan. Premierul i-a primit la Palatul Victoria

Întâlnirea a fost organizată la solicitarea primarilor municipiilor Roman, Moinești, Bârlad, Pașcani, Petroșani și Caransebeș, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Principala temă de discuție a fost cu privire la sistemul de sănătate, cu accent asupra situației spitalelor municipale de urgență, respectiv a clasificării acestora pe baza unor criterii obiective, funcție de care vor fi asigurate finanțări din fonduri publice.

„Discuțiile au avut loc în contextul în care Ministerul Sănătății a publicat, în consultare publică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanţă strategică. Primarii celor șase municipii au prezentat o serie de argumente care urmează să fie analizate de Ministerul Sănătății”, se precizează în comunicatul de presă.

Reforma administrativă, a fost o altă temă importantă discutată de premier cu primarii de municipii, acesta fiind un proiect aflat în etapă avansată de promovare la nivel guvernamental. „Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat că acest pachet legislativ implică o reformă administrativă profundă, care va oferi instrumente pentru creșterea eficienței autorităților locale”, se arată în comunicat.

Primarii susțin aprobarea reformei administrative

La rândul lor, primarii celor șase municipii, invitați la Palatul Victoria au susținut că „aprobarea reformei administrative cât mai curând posibil va fi în măsură să sprijine proiectele locale și buna funcționare a administrației publice locale”.

În acest context, s-a discutat și despre derularea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și prin programe guvernamentale. Premierul Ilie Bolojan l-a cerut primarilor să îi semnaleze eventuale întârzieri în ceea ce privește plata lucrărilor executate, pentru a fluidiza acest proces la nivelul ministerelor.

Consultările între Guvern și reprezentanții administrației locale vor rămâne deschise pentru analizarea problemelor din plan local și identificarea, în comun, a soluțiilor, au mai transmis reprezentanții Executivului.