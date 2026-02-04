Prima pagină » Politic » Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă este un premier puternic

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seara, dacă se consideră un premier puternic sau mai puțin puternic.
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă este un premier puternic
Andreea Tobias
04 feb. 2026, 20:25, Politic

El a răspuns că această apreciere trebuie făcută de alții, nu de el însuși, și că cetățenii și specialiștii în actul guvernării pot evalua acest lucru.

Întrebat dacă se consideră un premier puternic sau mai puțin puternic, Ilie Bolojan a răspuns: „Asta trebuie să aprecieze, să vă spun, alții. Cred că e bine să nu ne apucăm să ne dăm noi calificative. Cetățenii noștri și cei care sunt specializați în actul guvernării pot să facă apreciere în acest sens”.

Marți, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spunea că Ilie Bolojan este „un om dur”, care guvernează țara în aceeași manieră în care a administrat Oradea.

