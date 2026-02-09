Un bărbat a murit după ce a fost surprins de un mal de pământ, la lucrări de canalizare, în Fierbinții de Jos

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a murit, marți, după ce a fost surprins de un mal de pământ în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare, în localitatea Fierbinții de Jos, județul Ialomița.