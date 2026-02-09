Prima pagină » Social » Un bărbat a murit după ce a fost surprins de un mal de pământ, la lucrări de canalizare, în Fierbinții de Jos

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a murit, marți, după ce a fost surprins de un mal de pământ în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare, în localitatea Fierbinții de Jos, județul Ialomița.
Potrivit autorităților, Detașamentul de pompieri Urziceni a intervenit în jurul orei 11:00 pentru căutarea și salvarea victimei.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, un container multirisc și o ambulanță SMURD, intervenția fiind sprijinită și de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Ialomița.

După aproximativ cinci ore de intervenție, salvatorii au reușit extragerea victimei, un bărbat de circa 39 de ani, care se afla în stare de inconștiență și fără funcții vitale. Acesta a fost declarat decedat.

Cauzele producerii incidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

