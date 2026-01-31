Prima pagină » Știrile zilei » Ce sunt bateriile solare și de ce ar trebui să ai una acasă dacă ai panouri solare

Ce sunt bateriile solare și de ce ar trebui să ai una acasă dacă ai panouri solare

Bateriile solare stochează energia care îți rămâne pentru a o folosi în orele cele mai scumpe și astfel îți reduci factura.
Ce sunt bateriile solare și de ce ar trebui să ai una acasă dacă ai panouri solare
Sursă foto: Pexels
Mădălina Dinu
31 ian. 2026, 11:02, Știrile zilei

Bateriile solare au devenit inima independenței energetice moderne. Dacă panourile fotovoltaice sunt „plămânii” care respiră lumina soarelui pentru a crea energie, bateriile sunt „banca” unde păstrăm acest capital pentru când cerul se întunecă, scrie El Economista.

Ce sunt bateriile solare?

Pe înțelesul tuturor, o baterie solară este un dispozitiv de stocare a energiei conceput pentru a acumula electricitatea generată de un sistem de panouri solare în orele de radiație maximă.

Scopul său principal este să reducă diferența dintre momentul în care se produce energia (ziua) și momentul în care este cea mai necesară (noaptea sau zilele înnorate).

În mod tradițional, casele cu panouri solare fără baterii returnau surplusul de energie în rețeaua electrică. Cu o baterie, acest surplus rămâne acasă, permițând ca locuința să funcționeze cu energie curată 24 de ore pe zi.

Cum funcționează în locuință?

Procesul este un ciclu inteligent de conversie și gestionare a energiei, care se rezumă în trei etape cheie:

  1. Captare și conversie: panourile solare captează lumina soarelui și o transformă în curent continuu (DC). Pentru ca frigiderul sau televizorul să funcționeze, un dispozitiv numit invertor convertește această electricitate în curent alternativ (AC).
  2. Încărcare: atunci când panourile tale produc mai multă electricitate decât consumă locuința în acel moment, sistemul redirecționează automat surplusul către baterie pentru a o încărca.
  3. Descărcare: la apusul soarelui sau în cazul unei pene de curent, bateria preia sarcina. Energia stocată trece înapoi prin invertor pentru a alimenta aparatele electrocasnice.

A avea un sistem de stocare nu este doar o chestiune ecologică, ci și strategică:

  • Îți permite să folosești 80-90% din energia produsă, în loc să depinzi de rețeaua externă.
  • În caz de pene de curent, poate fi crucial pentru menținerea energiei în locuință.
  • Poți folosi bateria atunci când ai un consum mai mare și astfel eviți să plătești prețuri ridicate.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
Gandul
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Libertatea
Condimentul adăugat în ciorbă care o transformă în elixir pentru creier, potrivit dr. Vlad Ciurea
CSID
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Promotor