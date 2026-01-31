Ce sunt bateriile solare și de ce ar trebui să ai una acasă dacă ai panouri solare

Bateriile solare au devenit inima independenței energetice moderne. Dacă panourile fotovoltaice sunt „plămânii” care respiră lumina soarelui pentru a crea energie, bateriile sunt „banca” unde păstrăm acest capital pentru când cerul se întunecă, scrie El Economista.
Pe înțelesul tuturor, o baterie solară este un dispozitiv de stocare a energiei conceput pentru a acumula electricitatea generată de un sistem de panouri solare în orele de radiație maximă.
Scopul său principal este să reducă diferența dintre momentul în care se produce energia (ziua) și momentul în care este cea mai necesară (noaptea sau zilele înnorate).
În mod tradițional, casele cu panouri solare fără baterii returnau surplusul de energie în rețeaua electrică. Cu o baterie, acest surplus rămâne acasă, permițând ca locuința să funcționeze cu energie curată 24 de ore pe zi.
Procesul este un ciclu inteligent de conversie și gestionare a energiei, care se rezumă în trei etape cheie:
A avea un sistem de stocare nu este doar o chestiune ecologică, ci și strategică: