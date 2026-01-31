Ce sunt bateriile solare și de ce ar trebui să ai una acasă dacă ai panouri solare

Bateriile solare au devenit inima independenței energetice moderne. Dacă panourile fotovoltaice sunt „plămânii” care respiră lumina soarelui pentru a crea energie, bateriile sunt „banca” unde păstrăm acest capital pentru când cerul se întunecă, scrie El Economista.

Ce sunt bateriile solare?

Pe înțelesul tuturor, o baterie solară este un dispozitiv de stocare a energiei conceput pentru a acumula electricitatea generată de un sistem de panouri solare în orele de radiație maximă.

Scopul său principal este să reducă diferența dintre momentul în care se produce energia (ziua) și momentul în care este cea mai necesară (noaptea sau zilele înnorate).

În mod tradițional, casele cu panouri solare fără baterii returnau surplusul de energie în rețeaua electrică. Cu o baterie, acest surplus rămâne acasă, permițând ca locuința să funcționeze cu energie curată 24 de ore pe zi.

Cum funcționează în locuință?

Procesul este un ciclu inteligent de conversie și gestionare a energiei, care se rezumă în trei etape cheie:

Captare și conversie: panourile solare captează lumina soarelui și o transformă în curent continuu (DC). Pentru ca frigiderul sau televizorul să funcționeze, un dispozitiv numit invertor convertește această electricitate în curent alternativ (AC). Încărcare: atunci când panourile tale produc mai multă electricitate decât consumă locuința în acel moment, sistemul redirecționează automat surplusul către baterie pentru a o încărca. Descărcare: la apusul soarelui sau în cazul unei pene de curent, bateria preia sarcina. Energia stocată trece înapoi prin invertor pentru a alimenta aparatele electrocasnice.

A avea un sistem de stocare nu este doar o chestiune ecologică, ci și strategică: